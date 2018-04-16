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Başkan Yaşar site yöneticilerini dinledi

Giriş Tarihi: 16.4.2018
Başkan Yaşar site yöneticilerini dinledi

ve Yenimahalle Kent Konseyi işbirliğiyle 2016 yılında başlatılan, Apartman ve Site Yöneticileri Eğitimi projesi devam ediyor. Çamlıca Mahallesi'nde gerçekleşen Kent Konseyi Bilgilendirme Toplantısına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da katıldı. Toplantıda; Yenimahalle Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri Üniversitesi öğretim üyesi Cemalettin Gürler site ve apartman yönetimi konusunda aydınlatıcı bilgiler verdi. Toplantının sonunda vatandaşlara Apartman ve Site Yöneticisinin El Kitabı dağıtıldı.

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Başkan Yaşar site yöneticilerini dinledi
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