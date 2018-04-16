Güçlerini kuşlar için birleştirdiler

Birçok kuş türünün en önemli göç yolları üstünde bulunan Türkiye'de, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara Üniversitesi (AÜ) ve ODTÜ kuş halkalama (kimliklendirme) çalışmalarını genişletmek amacıyla harekete geçti. İlk etapta 25 türden 168 kuş kimliklendirildi. Düzenli kuş halkalama çalışması yürütülen istasyonların sayısını artırmayı amaçlayan Türkiye'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi ve ODTÜ ile işbirliği yaparak ilk adımı Ankara'da attı. Bu kapsamda Eymir Kuş Halkalama İstasyonu, 6 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçti. Eymir Kuş Halkalama İstasyonu, ilkbahar dönemi çalışmalarına 1 Nisan'da, ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Bilgin'in koordinasyonunda, AÜ Fen Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Arzu Gürsoy Ergen ve Orman ve Su İşleri uzmanı Burak Tatar'ın ortak yürütücülüğünde çalışmaya başladı. İstasyon, başlangıç aşamasında ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde dörder hafta açık kalacak. İstasyonda yürütülecek halkalama çalışmaları ile göç yollarının, kışlama ve üreme alanlarının, göç takvimi ve stratejilerinin anlaşılması hedefleniyor.

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