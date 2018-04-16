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kritik virajda

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren başkent temsilcisi, bugün sahasında ile kritik bir maça çıkacak

Giriş Tarihi: 16.4.2018
Osmanlıspor kritik virajda

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren , 29. haftanın kapanış maçında bugün 'u konuk edecek. Osmanlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi, geçen hafta önünde sona eren başkent temsilcisi, yeniden çıkışa geçmeye çalışacak. özer ve payam yok Fenerbahçe mağlubiyetiyle küme düşme hattına giren Osmanlıspor, Trabzonspor ile oynayacağı kritik maça 3 puan parolasıyla çıkacak. Haftaya 28 puanla 17. sırada giren mor-sarılı ekipte sakatlıkları bulunan Özer Hurmacı ve İranlı Payam Sadeghian, Trabzonspor'a karşı görev yapamayacak. Sakatlığı süren 'ın durumu ise maç günü belli olacak.

BURAK SON DAKİKADA ÇIKARILDI
Trabzon cephesinde, kart cezalısı Okay Yokuşlu ile sakatlıkları bulunan Onazi ve Castillo ile son dakikada sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan bugünkü karşılaşmada görev alamayacak. Osmanlıspor karşılaşması Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun da görevdeki ilk karşılaşması olacak. 7-8 Nisan'daki genel kurulda göreve gelen yeni yönetim de karşılaşmayı izleyecek.

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Osmanlıspor kritik virajda
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