Osmanlıspor kritik virajda

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Osmanlıspor, 29. haftanın kapanış maçında bugün Trabzonspor'u konuk edecek. Osmanlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi, geçen hafta Fenerbahçe önünde sona eren başkent temsilcisi, yeniden çıkışa geçmeye çalışacak. özer ve payam yok Fenerbahçe mağlubiyetiyle küme düşme hattına giren Osmanlıspor, Trabzonspor ile oynayacağı kritik maça 3 puan parolasıyla çıkacak. Haftaya 28 puanla 17. sırada giren mor-sarılı ekipte sakatlıkları bulunan Özer Hurmacı ve İranlı Payam Sadeghian, Trabzonspor'a karşı görev yapamayacak. Sakatlığı süren Mehmet Batdal'ın durumu ise maç günü belli olacak.



BURAK SON DAKİKADA ÇIKARILDI

Trabzon cephesinde, kart cezalısı Okay Yokuşlu ile sakatlıkları bulunan Onazi ve Castillo ile son dakikada sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Burak Yılmaz bugünkü karşılaşmada görev alamayacak. Osmanlıspor karşılaşması Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun da görevdeki ilk karşılaşması olacak. 7-8 Nisan'daki genel kurulda göreve gelen yeni yönetim de karşılaşmayı izleyecek.

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