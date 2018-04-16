Oyun iyi, sonuç kötü

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Kırmızı-karaların gollerini 56. dakikada Sessegnon ve 87. dakikada Skuletic kaydetti. Gençlerbirliği'nin uzatmalarda Manu'nun ayağından bulduğu üçüncü gol, ofsayt gerekçesiyle kabul edilmedi. Başkent ekibi aldığı bu sonuçla ligde 30 puanla 15. sıradaki yerini korudu. Küme düşme bandından kurtulmak için çabalayan Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya devam ediyor.

"İKİNCİ YARI GÜZELDİ"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada; oyuncuları Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük maçlardan sonra oynanan karşılaşmaların zor olduğu konusunda uyardığını belirterek, "Demek ki oyuncularım diken üstünde olmayı seviyor" dedi. Özat, "İkinci yarı güzel oynadılar. 20-25 dakika oyun çok kontrollü gidiyordu. Dönen top dikkat eksikliği nedeniyle golü buldu. Buna rağmen oyunu bırakmadık. Galatasaray ve Fenerbahçe maçını kazandıktan sonra bu tarz maçları kazanmak çok zor olur. Bunu söylemiştim. Demek ki oyuncular diken üstünde olmayı çok seviyor" dedi.

MAÇTAN DAKİKALAR...

16. dakikada sol köşe gönderinden kullanılan kornerde, Deniz Yılmaz'ın savunma oyuncularının arasından yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin dibinden auta gitti. 28. dakikada Kayserispor'da kaleyi cepheden gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Atila Turan'ın sert şutunda, top kale direğinin sol köşe birleşimine çarparak ceza sahasına döndü. Pozisyonu iyi takip eden Boldrin'in altıpas önünde yaptığı tek vuruşta kaleci Hopf topu çıkardı. Maçın hakemi bu pozisyonda meşin yuvarlağın kale çizgisini geçtiğine hükmederek gol kararı verdi: 1-0 42. dakikada gelişen Kayserispor atağında, sağ kanattan Badji'nin ortasında ön direğe hareketlenen Kana Bıyık'ın altıpas içerisinden yaptığı kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı. 44. dakikada Gençlerbirliği yarı alanın ilk metrelerinde Boldrin'in gönderdiği ara pasına koşu yapan Amorim, sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara buluşturdu: 2-0 52. dakikada orta alanda gelişen ev sahibi takım atağında, Kana Bıyık'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gyan'ın müsait durumda yaptığı vuruşta, top kalenin üzerinden auta gitti. 55. dakikada Gençlerbirliği'nde kaleyi cepheden gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Sessegnon'un sert şutunda, top kale direğinden döndü. Dönen topu kafayla tamamlamak isteyen Rahmetullah Berişbek, savunma oyuncularının müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 56. dakikada penaltıyı kullanan Sessegnon, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-1 77. dakikada Amorim topu ceza sahasında bulunan Umut Bulut'a doğru gönderdi. Umut'un üzerinden atlamasıyla topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunda, meşin yuvarlak savunmaya da çarparak filelere gitti: 3-1 87. dakikada Gençlerbirliği atağında, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Manu topu Sessegnon'a aktardı. Sessegnon'un pasında topu alan Skuletic'in şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2. 90+1'de Skuletic'in pasıyla topla buluşan İlker Karakaş'ın ceza alanına girer girmez yerden yaptığı vuruşta, kaleci Lung topu ayağıyla kurtardı. 90+7'de Uğur Çiftçi'nin Kayserispor ceza alanına gönderdiği topa Manu'nun kafa vuruşu ağlara gitti ancak hakem ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. Karşılaşma, Kayserispor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.