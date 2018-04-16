“Türkiye’ye düşmanlıktan kimse bir şey kazanamaz”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 18 Mart'ta Çanakkale şehitlerimizi Çanakkale savaşlarının yaşandığı Gelibolu yarımadasında anmak üzere Ankara-Çanakkale arasındaki 700 kilometrelik yolu bisikletiyle kat eden 74 yaşındaki Fahri Yılmaz'ı Beştepe'deki ofisinde kabul etti. Topçu, ziyarette gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

"TARİHİ DÜŞMANLIKLARI KAŞIYORLAR"

Topçu, "Yüzyıl öncesinde, 'şer ittifakı' tarafından üzerimize salınmış olanlardan, bugünlerde böylesi tehditkâr sözler duymamız asla tesadüfi değildir. Türkiye ile sıcak savaşa hazır olduklarını ifade edenleri kumanda edenler, Türkiye'yi sadece terörle, siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkla değil, aynı zamanda tarihi düşmanlıkları da kaşıyarak diz çöktürmeye çalışmaktadırlar. İçeride ise terör sevicisi liberalinden sosyalistine, sözde milliyetçisinden muhafazakârına, parti görünümlü etnik bölücülerden Müslüman görünümlü terör örgütlerine varıncaya kadar düşmanın ve hainin bin bir çeşidine, binbir yüzüne şahit oluyoruz" dedi. Türkiye'ye düşmanlıktan hiç kimsenin asla bir şey kazanamayacağını, aksine çok şey kaybedeceğini vurgulayan Topçu, "Ama dostluğundan herkes çok şey kazanır. Allah'ın izni ve keremiyle bu büyük millet dün Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında şer ittifakının maşalarını nasıl bu topraklara gömdüyse, bugün de Recep Tayyip Erdoğan'ın başkomutanlığında bu şer ittifakın her türlü maşalarını açtıkları çukurlara gömüyor ve inlerine girerek köklerini kurutmaya devam ediyor" diye konuştu.