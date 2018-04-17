40 yaş üstü dansçılar “Töre” ile sahnede

Baleyi büyük bir tutkuyla yapan sanatçıların, 40 yaşından sonra da mesleklerini sürdürebilmesi için Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Birim Dans Tiyatrosu
(BDT) "Her yaşta dans ederim" diyen sanatçılarıyla "Töre
" adlı eseri bir kez daha sahneledi. Eğitimi çocukluk döneminde başlayan baleye yıllarını veren 40 yaş üstü sanatçılar için DOB Genel Müdürlüğü bünyesinde 2008'de kurulan BDT, emektar balet ve balerinlerin sanat yaşamlarını devam ettirebilmelerine olanak tanıyor. Şimdiye kadar kapalı gişe bir çok gösteriye imza atan BDT, koreografi ve yönetmenliğini İhsan Bengier'in yaptığı, Serhat Elat tarafından sahneye konulan "Töre"yi 5 yıllık aranın ardından Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) aracılığıyla yeniden başkentli sanatseverlerle buluşturdu. Turgut Özakman
'ın kaleme aldığı, Erzurum'da 1900'lü yıllarda Karagiller ve Çolakgiller aileleri arasında yıllardır süren kan davasını işleyen aynı adlı oyundan uyarlanan Töre, 15 Nisan'da Leyla Gencer
Sahnesi'nde prömiyer yaptı. Eser, 27 Nisan'da da seyirciyle buluşacak. "TÖRE, SEVGİYE VE İYİLİĞE YÖNELİK"
Oyunun koreograf ve rejisörü, BDT Sanat Yönetmeni İhsan Bengier, Töre'nin librettosunu Ebru Saçar'ın, müziklerini Cem İdiz'in, dekorlarını Tuncay Kalyon'un, kostüm tasarımını Gazal Ertan'ın, ışıklarını Emin Saraçoğlu'nun yaptığını anlattı. Eserin bir kez daha sahnelenmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Bengier, şöyle devam etti: "Bu töre, kan davası üzerine dayanan ama 'sevginin töresi' olarak adlandırılacak. Törenin sadece kana değil, sevgiye ve iyiliğe yönelik olduğunu da gösteren bir oyun. Şöyle ki kan davalısını bile evinde barındırıp, ona kapıdan çıkana kadar hiç dokunmayan bir töre. Burada Zühre ile Mustafa'nın aşkını görüyoruz aynı zamanda. Bu bir davanın bitişi aslında." BDT bünyesindeki tüm sanatçıların DOB Genel Müdürlüğü bünyesindeki bale sanatçıları olduğuna işaret eden Bengier, "Bizim özelliğimiz, 40 yaş üstü sanatçılarla oyunu gerçekleştirmek. Bu, 40 yaş üstü sanatçıların hala dans edebildiği, sahneye çıkabildiği bir durum" dedi. Bengier, bale yapmanın belli bir yaşı olduğuna ancak 40 yaş üstünde de dans edilebildiğine dikkati çekerek "13 senedir sahnedeyiz, her sene 65 yaşından bir emekli veriyoruz. Önemli olan bütün bale sanatçılarımızı BDT'nin içinde yoğurabilecek eserlerin sahnelenmesi" değerlendirmesini yaptı. KADINCIKLAR DA SAHNELENEBİLİR
Klasik balede olduğu gibi BDT sanatçıları için de eserlerin sipariş edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Bengier, şunları söyledi: "Bizlerin yapabildiği bu kadar yani daha fazlası gelmiyor. Şu ana kadar dört değişik oyun yaptık. Daha da olursa sevineceğiz tabii ki ve arkadaşlarımıza da imkanlar doğacak. 'Onlar gelmiyorlar, çalışmıyorlar' denmeyecek, 13 senedir de denmiyor zaten." Şimdiye kadar Çakırcalı Efe, Guguk Kuşu, Gönüllü Çekmeceler ve Töre'nin sahneye taşındığını aktaran Bengier, gelecek dönemde imkan olursa Tuncer Cücenoğlu'nun "Kadıncıklar"ını yapmayı düşündüklerini kaydetti