Atık Pil Toplama Yarışması sona eriyor

TAŞINABİLİR Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'nin (TAP) geleneksel olarak her yıl düzenlediği 'Okullarda Atık Pil
Yarışması' 30 Nisan'da sona erecek. Yarışmada birinci gelen Ankara
okullarına çeşitli hediyeler dağıtılacak. Ankara'da geçtiğimiz yıl 86 bin kilo civarında olan atık pil toplama miktarının bu sene 95 bin kiloyu geçmesi bekleniyor. Birinciliği alan okul bir adet printer kazanırken, ikinci spor seti ve üçüncü okul ise satranç seti ile ödüllendirilecek. TAP Genel Sekreteri Neslihan Bahar, 2015 yılında 630 ton olan atık pil toplama miktarlarını 2017 sonu itibariyle 730 tona çıkardıklarını ve bu miktarın çok önemli bir kısmının okullardan toplandığını söyledi. Bahar, "TAP, pil ithalatçılarının katılımıyla Ağustos 2004'te kurulmuştur. TAP atık pillerin toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafına yönelik, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (APAK) çerçevesinde çalışmalar yapmakta olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülkemizde bu konuda yetkilendirilmiş TEK kuruluştur" dedi.