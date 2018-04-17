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‘Her el titremesi değil’

Giriş Tarihi: 17.4.2018
‘Her el titremesi parkinson değil’
Koru Hastanesi Nöroloji Bölümü Uzm. Dr. Özlem Ertürk, bir kişiye hastalığı tanısı konulması için gerekli birkaç kriter olduğunu ifade etti. Her el titremesini parkinson olarak düşünmenin son derece yanlış olduğunu söyleyen Dr. , toplumda sık görülen ellerde tepsi taşırken, ya da bir şey içerken artan titremenin Parkinson hastalığında görülen titreme ile alakası olmadığını belirtti. 60 üzeri yaşlarda parkinson hastalığı görülme olasılığının arttığını ifade eden Dr. Ertük, "Parkinson hastalığı erkeklerde daha sık görülmektedir. Parkinson hastalığının nedeni kabaca beyinde Dopamin maddesi eksikliğine bağlı... Hastalık sinsi başlangıçlıdır ve yavaş ilerleyicidir. İlk belirtisi çoğunlukla bir elde başlayan titremedir, ancak genetik geçişli Parkinson hastalığında genç hastalar bazen tek ayağında kasılma veya titreme ile de gelebilir" ifadelerini kullandı.
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