Kendileri yıkıyorlar Yıllardır eylem ve kavgalara sahne olan Dikmen Vadisi’ndeki dönüşümde anlaşma sağlandı. Talepleri yerine gelen vatandaşlar kendi evlerini kendileri yıkmaya başladı





BİN 945 GECEKONDU YIKILDI

SABAH Ankara tarafından da defalarca gündeme getirilen Dikmen Vadisi'ndeki sorunlar bu uzlaşının ardından son bulacak. Kavgasız gürültüsüz olarak yapılan yıkımlardan vatandaşlar son derece mutlu. Son etabında tamamlanmasıyla Dikmen Vadisi tamamen modern bir görüntüye sahip olacak. Dönüşüm sonunda ayrıca Dikmen Vadisi'ni mesken edinen ve çevreye zarar veren kağıt toplayıcıları bölgeden temizlenecek. 188 hektarlık alanı kapsayan Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında hak sahibi olan bin 530 vatandaşla anlaşma sağlandı. Anlaşmalar sonucunda bölgedeki 2 bin 235 gecekondudan bin 945'i yıkıldı. Geri kalan gecekonduların yıkımı içinde çalışmalar son sürat devam ediyor.



KİRA YARDIMI YAPILACAK

Bölgedeki gecekonduların tamamen yıkılmasının ardından Dikmen'de modern konutların inşası aşamasına geçilecek. Hak sahiplerine inşaatların tamamlanmasının ardından yeni konutlarına yerleşecek. Vatandaşlara yeni evleri tamamlanana kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından ise aylık kira yardımı gerçekleştirilecek. SABAH Ankara'ya konuşan GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Başkentin belki de en önemli sorunlarının başında Dikmen'deki gecekondular ve kağıt toplayıcıları geliyordu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna yıllardır bir türlü çözülemeyen ve her defasında eylemlere sahne olan Dikmen'deki gecekondu sakinleriyle masaya oturdu. Başkan Tuna'nın Dikmen Vadisi Projesi'nin son etabı olan 4. ve 5. Etap'taki hak sahiplerine haklarının eksiksiz bir şekilde verilmesi talimatını vermesinin ardından vatandaşlar kendi evlerini kendisini yıkmaya başladı.SABAH Ankara tarafından da defalarca gündeme getirilen Dikmen Vadisi'ndeki sorunlar bu uzlaşının ardından son bulacak. Kavgasız gürültüsüz olarak yapılan yıkımlardan vatandaşlar son derece mutlu. Son etabında tamamlanmasıyla Dikmen Vadisi tamamen modern bir görüntüye sahip olacak. Dönüşüm sonunda ayrıca Dikmen Vadisi'ni mesken edinen ve çevreye zarar veren kağıt toplayıcıları bölgeden temizlenecek. 188 hektarlık alanı kapsayan Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında hak sahibi olan bin 530 vatandaşla anlaşma sağlandı. Anlaşmalar sonucunda bölgedeki 2 bin 235 gecekondudan bin 945'i yıkıldı. Geri kalan gecekonduların yıkımı içinde çalışmalar son sürat devam ediyor.Bölgedeki gecekonduların tamamen yıkılmasının ardından Dikmen'de modern konutların inşası aşamasına geçilecek. Hak sahiplerine inşaatların tamamlanmasının ardından yeni konutlarına yerleşecek. Vatandaşlara yeni evleri tamamlanana kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından ise aylık kira yardımı gerçekleştirilecek. SABAH Ankara'ya konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, "Bizim önceliğimiz vatandaşın mutlu olması… Vatandaşın karşı olduğu ve sonunda mutsuz olacağı hiçbir projeye 'evet' demeyiz. Zaten vatandaşa rağmen proje olmaz. Orada yaşayacak olan yine o rada yaşayan vatandaş… Biz hep ortak aklı kendimize misyon olarak benimsedik. Vatandaşlarımızla da el ele vererek başkentimizin önemli bir sorununu daha çok şükür kavgasız, gürültüsüz neticelendirdik. En kısa zamanda inşallah yeni konutlar yükselecek ve vatandaşlarımıza hakları teslim edilecek" dedi.