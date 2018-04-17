Laptop’tan yılın otomobili çıktı

TÜRKİYE'NİN en büyük ve ziyaretçi sayısı en yüksek alışveriş merkezlerinden olan Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi bir kişiyi; sıradışı tasarıma sahip olan 1 adet Toyota C-HR
Hybrid sahibi yaptı. 29 Ekim- 15 Şubat tarihleri arasında, toplamda 150 TL'lik alışveriş yapan herkes kampanyaya katılma şansına sahip oldu. 161 bin 152 kişi arasından noter ve Milli Piyango
yetkilileri huzurunda gerçekleştirilen çekilişle sıradışı tasarıma sahip yılın otomobili Toyota C-HR Hybrid kazanan şanslı isim Ali Kazan oldu. Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Tahir Çelik kazanan talihliye anahtarını teslim etti.