Özek: 2019 var olma seçimi

AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, seçim çalışmalarıyla ilgili olarak Estergon Kalesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Keçiören'in, Türkiye'nin AK Parti belediyesi olarak 917 bin 759 nüfusuyla en büyük ilçesi konumunda olduğuna dikkat çekti. 2019'un Türk milletinin var olma seçimi olduğunu vurgulayan Özek, "656 bin 315 seçmen ve bin 630 sandık mevcut. Üye sayımız ise 134 bine ulaşmıştır. Sandık bazlı çalışmalarımız başlamış olup, 51 mahallemizde üye işlemlerimiz hızlı bir şekilde devam etmektedir" dedi. "BİR YILLIK PROGRAMIMIZ HAZIR"
Özek, "134 bin üyemize gerekli bilgilendirmeyi sağlayarak 9'ar kişiden oluşan Sandık Yönetim Kurullarını ve 4'er kişiden oluşan Sandık Kurullarını oluşturmaya başladık. Seçim Koordinasyon Merkezi'nde de çalışmalar başladı. İlçe Başkanlığımızın bir yıllık çalışma programı hazır. İnşallah, 25 Nisan'da ilçemizin kuruluşundan bugüne kadar görev yapmış, yol arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. 28 Nisan'da 51 Mahalle Başkanımızla birlikte belediyemizin 2009 yılından bu güne kadar yaptığı bütün çalışmaları anmak adına bir program gerçekleştireceğiz. Her ne olursa olsun gayemiz, milletimizin var olma seçimi olan 2019 Mart seçimlerinde, Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın belirttiği oy hedefine ulaşılması için üzerimize düşeni yaparak, hak ettiğimizi almaktır" diye konuştu.