Özek: 2019 var olma seçimi Seçim çalışmalarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, 2019’un varlık yokluk mücadelesi olduğuna dikkat çekti. Özek, 51 mahallede çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi

Giriş Tarihi: 17.4.2018