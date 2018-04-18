Duruay: Esnafımız mağdur edilmeyecek

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Konya yolu yer altına alınırken hiç esnafımız mağdur edilmeyecek" dedi. Başkan Duruay'ın ev sahipliğinde Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı İlçe Garnizon Komutanı Murat Kuyucu, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü İmdat Gökmen, firma yetkilileri ve Gölbaşı esnafı katıldı. Duruay, "Bütün esnafımızı ve halkımızı ilgilendiren bir proje. Bu proje aşağı yukarı bin 600 metre uzunluğunda bir proje. Bu proje tamamlandığında Gölbaşımızdan Konya istikametine giden yol iki şeritten üç şeride çıkmış olacak. Yer altından geçen şerit sayısı üç gidiş üç geliş olmak üzere toplam altı şerit olacak. Bu güzel proje yapılırken bazı sıkıntıları hep beraber çekeceğiz. Konya yolunu yakında trafiğe kapatacağız" diye konuştu.

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