Polis, kaçakçılara göz açtırmıyor

Çankaya'da kaçak alkol satışı yapan restoranlara operasyon düzenleyen Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir balık restoranında 372 şişe kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve haklarında adli işlem yapılan şüpheli D.Ö. ve C.Ö. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gölbaşı'nda da yol kontrolünde bir TIR'da yapılan incelemede gizli bölme içinde 40 bin paket kaçak sigaraya el konuldu. Mardin'den geldiği belirlenen TIR'larda araçların tabanlarına zulalanmış 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.K, M.N.A, A.R.A. ve M.A. isimli şüphelilere 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden A.K. ve M.N.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sincan cezaevine gönderilirken, A.R.A. ve M.A. ise serbest bırakıldı.

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