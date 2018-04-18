Yeni Altındağ Belediyespor’dan net galibiyet

TFF 3. Lig'in 31. haftasında sahasında Erzin Belediyespor'u konuk eden Yeni Altındağ Belediyespor, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Altındağ temsilcisine 3 puanı getiren goller Ercan Güneri'den geldi. Bu sonuçla puanını 38'e yükselten mavi beyazlılar, puan cetvelinde 10. sırada yer aldı ve ligde kalmayı garantiledi.

ERCAN İMZALI GOLLER

İlk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında, mavi-beyazlı Altındağ, daha üretken bir oyun anlayışıyla başladı. Kazanılan köşe vuruşu sonrasında son haftaların formda ismi Ercan Güneri sahneye çıktı. Ercan Güneri, kalabalığın arasında iyi yer aldı ve 50. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 64'ü gösterdiğinde kontratağa çıkan Altındağ temsilcisinde Bülent Kalecikli sol çizgiden içeri kesti. Sağ ayağının dışıyla şık bir vuruş yapan Ercan Güneri, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.