Zafer Çarşısı’nda BELMEK sergisi

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Beceri ve Meslek Edindirme Kursları'nda (BELMEK) eğitim alan kadınlar el emeği göz nuru resim çalışmalarını Büyükşehir Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde sergiledi. Çankaya BELMEK kursiyerlerinin resim sergisinin açılışını Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz yaptı. Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği sergiyi gezen ve resimleri inceleyen Yılmaz, "El emeği, göz nuru farklı teknikler kullanılarak yapılan bu eserlerin şimdi görücüye çıkma zamanı. Hepinizin eline, koluna, yüreğine sağlık, hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'GÜZEL ŞEYLER ÜRETMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUZ'

Kursiyerlerden 44 yaşındaki Hatice Başar, 7 yıldır BELMEK resim bölümünde eğitim aldığını belirtti. Başar, "Burada olduğum için ve bir şeyler üretebildiğim için çok mutluyum. Büyükşehir Belediyesi'ne bu imkânı sağladığı için teşekkür ediyorum ve hanımlar için bu tarz kursların devam etmesini istiyorum" dedi. 48 yaşındaki Gül Altınok da, "Aldığımız eğitimle ortaya çıkan bu eserler her birimizi ayrı ayrı mutlu ediyor" dedi.