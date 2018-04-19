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20 bin kişiye oynamalıyız

Gençlerbirliği Kulübü’nün başkan adayı Haydar Arda Çakmak, kulübü 20 bin seyirciye oynayacak bir düzeye getirmek istediklerini dile getirdi

Giriş Tarihi: 19.4.2018
20 bin kişiye oynamalıyız
Arda Çakmak, Ankara'da bir restoranda gazetecilerle bir araya gelerek, kulüpte yaşanan sıkıntılar ve göreve seçilmeleri halinde hayata geçirecekleri projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Toplantıda Haydar Arda Çakmak'ın yanı sıra yönetim kurulunda yer alacak isimlerden Hakan Kaynar, Kubilay Gönenç, Serdar Ulusoy, Faruk Coşkun, Talip Çankırı, Sinan Gürsoy ve Hıfzı Kuruşal da yer aldı. Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna İlhan Cavcav adının verildiğini hatırlatan Çakmak, "En iyi olmamız gereken sezonda kötü durumdayız. Tüm olumsuzluklara karşın Gençlerbirliği'nin ligden düşmeyeceğine inanıyorum" dedi. Çakmak yaşanan kötü süreç nedeniyle yönetimden istifa ettiklerini ve yeni bir oluşum içine girdiklerini vurguladı.

KASADAKİ PARA HARCANDI
Çakmak, Gençlerbirliği'nin, merhum başkan İlhan Cavcav döneminde maddi güç ve altyapı konularında öne çıktığını dile getirerek, "Kasadaki paranın büyük bir kısmı harcandı, altyapı ise çalışmıyor. Gençlerbirliği'nin isim yaptığı bu iki konudaki sıkıntılar, bizi aday olmaya iten en önemli sebeplerden. Taraftar yapısının da değişmesi gerekiyor. Gençlerbirliği'nin taraftar sayısını artırmak ve 20 bin kişiye oynayacak düzeye getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.
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