20 bin kişiye oynamalıyız

BUGÜN NELER OLDU

bir restoranda gazetecilerle bir araya gelerek, kulüpte yaşanan sıkıntılar ve göreve seçilmeleri halinde hayata geçirecekleri projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Toplantıdayanı sıra yönetim kurulunda yer alacak isimlerdenveda yer aldı.sezonunaadının verildiğini hatırlatan, "En iyi olmamız gereken sezonda kötü durumdayız. Tüm olumsuzluklara karşınligden düşmeyeceğine inanıyorum" dedi.yaşanan kötü süreç nedeniyle yönetimden istifa ettiklerini ve yeni bir oluşum içine girdiklerini vurguladı., merhum başkandöneminde maddi güç ve altyapı konularında öne çıktığını dile getirerek, "Kasadaki paranın büyük bir kısmı harcandı, altyapı ise çalışmıyor.isim yaptığı bu iki konudaki sıkıntılar, bizi aday olmaya iten en önemli sebeplerden. Taraftar yapısının da değişmesi gerekiyor.taraftar sayısını artırmak vebin kişiye oynayacak düzeye getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.