20 bin kişiye oynamalıyız

Arda Çakmak
, Ankara'da
bir restoranda gazetecilerle bir araya gelerek, kulüpte yaşanan sıkıntılar ve göreve seçilmeleri halinde hayata geçirecekleri projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Toplantıda Haydar Arda Çakmak'ın
yanı sıra yönetim kurulunda yer alacak isimlerden Hakan Kaynar
, Kubilay Gönenç
, Serdar Ulusoy
, Faruk Coşkun
, Talip Çankırı
, Sinan Gürsoy
ve Hıfzı Kuruşal
da yer aldı. Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018
sezonuna İlhan Cavcav
adının verildiğini hatırlatan Çakmak
, "En iyi olmamız gereken sezonda kötü durumdayız. Tüm olumsuzluklara karşın Gençlerbirliği'nin
ligden düşmeyeceğine inanıyorum" dedi. Çakmak
yaşanan kötü süreç nedeniyle yönetimden istifa ettiklerini ve yeni bir oluşum içine girdiklerini vurguladı. KASADAKİ PARA HARCANDI Çakmak
, Gençlerbirliği'nin
, merhum başkan İlhan Cavcav
döneminde maddi güç ve altyapı konularında öne çıktığını dile getirerek, "Kasadaki paranın büyük bir kısmı harcandı, altyapı ise çalışmıyor. Gençlerbirliği'nin
isim yaptığı bu iki konudaki sıkıntılar, bizi aday olmaya iten en önemli sebeplerden. Taraftar yapısının da değişmesi gerekiyor. Gençlerbirliği'nin
taraftar sayısını artırmak ve 20
bin kişiye oynayacak düzeye getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.