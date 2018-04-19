5 kıta Keçiören’de

Havaların ısınmasıyla birlikte Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı'nda yaşayan evcil hayvanlar da dışarı çıkmaya başladı. 7'den 70'e her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği park; 5 kıtadan 47 ayrı tür evcil hayvana ev sahipliği yapıyor. Çok sayıda çam, kavak, meşe, söğüt, ıhlamur ağacı, Japon eriği ve kayısı ağaçlarının yer aldığı parkta yaşayan evcil hayvanlar, sık sık güneşlenmek için açık havaya çıkıyor. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı, aileleri ve okullarıyla birlikte gelen çocuklarla dolup taşıyor. MİDİLLİLER İLGİ ODAĞI OLDU
Çocuklar parkta yeni doğan yavrulara büyük ilgi ve sevgi gösterirken, 11 midilli atının bulunduğu parkta, yeni doğan 2 yavru midilli atı ise en çok ziyaretçi çeken alanların başında geliyor. Tüm ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen 15 günlük 2 yavru midilli kadar ilgi odağı olan 2 keçi yavrusu ve 2 cüce keçi yavrusu da parkın diğer gözdeleri arasında. Çocuklar yakından gördükleri yavruların yaşam alanlarına da girerek onları daha yakından tanıma, dokunma ve sevme imkânı buluyor. ZİYARETÇİ HİÇ EKSİK OLMUYOR Ankara
kedisi, tiftik keçisi, cüce keçi, koyun, deve, Midilli atları, eşek, deve kuşu, ceylan, tavşan, kanguru gibi değişik coğrafyalarda yaşayan evcil hayvanların yanı sıra tropikal iklimlerin egzotik temsilcisi iguanaların da parktaki ziyaretçileri hiç eksik olmuyor. Parkta nesli tükenme tehlikesi altında olan birçok hayvan da koruma altında bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda nesli tükenmekte olan taçlı turna kuşunun neslinin devamına yönelik çalışmalara imza atan park yetkilileri, bu kuş türünün neslinin devamını sağlayarak, iki yavru taçlı turna kuşunu ergin hale getirmeyi başardı ve Sincan Evcil Hayvanlar Parkı'na teslim etti. İNCE NARİN YAPILARIYLA PARKIN SÜSLERİ
İnce ve narin yapılarıyla göçmen kuşların güzide temsilcilerinden flamingolar ile farklı renkteki papağan türleri de ziyaretçilerin ilgi odağı. Estetik yapıları ve zarafetleriyle parkın atmosferine özel hava katan sülün, tavus kuşları, kuğular ile birlikte çok sayıda farklı ördek ve kaz türü de görülmeye değer. Kanarya, bülbül, muhabbet kuşu ve keklik ile kümes hayvanlarından hindi ve tavuk da parkın diğer evcil hayvanları arasında. Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı'nda akvaryum meraklıları da unutulmadı ve onlarında gezerek görebilecekleri ve mevcut balık türleri hakkında bilgi alabilecekleri bir mekân oluşturuldu.