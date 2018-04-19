Akköprü’ye kazma vuruldu

Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın, Başkent ulaşımına ilişkin devrim niteliğindeki kararları bir bir hayata geçiriliyor. 24 saat kesintisiz ulaşımla başlayan, bakiye aktarımı, uzak ilçelere belediye otobüsü hizmeti, tek binişlik kartlarda indirim gibi pek çok yenilikle ulaşımda yaşanan dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sabancı- Bağlıca Bulvarlarını birbirine bağlayan yaklaşık 5,5 kilometrelik bulvarın ardından Başkent trafiğini daha da rahatlatacak yeni kavşak ve yol projelerinden biri olan Akköprü Kavşağı, 2'şer şeritten 3'er şeride çıkarılacak. İlk etapta Konya
, İstanbul ve Samsun
yollarının birbirlerine bağlantısını sağlayacak yan varyant yollarının açım işlemine başlanırken, trafiğin aksamaması için kavşaktaki ana çalışmaya okulların kapanmasıyla birlikte başlanacak. KESİNTİSİZ TRAFİK
Kavşaktaki köprünün arasının birleştirilerek, köprü üstünün toplam 6 şeride çıkarılacağını, İstanbul ve Ulus yönüne dönüşlerin de Samsun ve Konya yolları üzerinde köprüye girmeden önce sağa dönerek sağlanacağını bildiren yetkililer, "Hem Konya Yolu'nda hem de Samsun Yolu'nda birer kulp açıyoruz. Köprüye girmeden önce açacağımız bu yollarla, sürücülerimiz hem Ulus istikametine hem de İstanbul yolu istikametine geçiş yapabilecekler. Proje ile kesintisiz trafik akışını sağlamayı amaçlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.