Bisikletli memur

İstanbul'da
kent trafiğinin en yoğun yaşandığı ilçelerden Şişli'de
doğup büyüyen Kubilay Sitrava
, ailesinin can güvenliği hassasiyeti nedeniyle bisiklet sahibi olamadı. Aradan yıllar geçtikten sonra Sitrava
, kendisine bir bisiklet aldı ve bu hasretine son verdi. AB Bakanlığı'nda AB Uzmanı
olarak görev yapan Sitrava
, çocukluğunda hiç binemediği bisikletten şu an ise neredeyse inmiyor. Bisiklet onun için hem hobi hem de ulaşım aracı. Sitrava
, "Bir insanın 34
yaşında bisiklete binmeyi öğrenmesi, futbolda jübilesi yaklaşan bir sporcunun Premier Lig'de
oynama hayali kurmasına benziyor" şeklinde konuştu. Sürüş tecrübesini ilerlettikten sonra "Acab
a bisikletle işe gidip gelemez miyim?" diye düşünmeye başladığını anlatan Sitrava
, bir gün evden işe giderken Eskişehir Yolu
üzerinde bisikletiyle en sağ şeritte iş arkadaşı Gökhan Ak'ı
gördüğünü ve hayatının değiştiğini anlattı. Sitrava
, "Kendisi ile istişare ederek yeni bir şehir bisikleti aldım ve ertesi günden itibaren ev ve iş güzergahımı sabahları erken saatte katetmeye başladım. O günden beri işe bisikletle gidip gelmeye devam ediyorum" dedi.