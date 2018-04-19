Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Bisikletli memur

Bisikletli memur

, Avrupa Birliği Bakanlığı’ndaki işine her gün bisikletle gidip geliyor

Giriş Tarihi: 19.4.2018
Bisikletli memur
İstanbul'da kent trafiğinin en yoğun yaşandığı ilçelerden Şişli'de doğup büyüyen Kubilay Sitrava, ailesinin can güvenliği hassasiyeti nedeniyle bisiklet sahibi olamadı. Aradan yıllar geçtikten sonra Sitrava, kendisine bir bisiklet aldı ve bu hasretine son verdi. AB Bakanlığı'nda AB Uzmanı olarak görev yapan Sitrava, çocukluğunda hiç binemediği bisikletten şu an ise neredeyse inmiyor. Bisiklet onun için hem hobi hem de ulaşım aracı. Sitrava, "Bir insanın 34 yaşında bisiklete binmeyi öğrenmesi, futbolda jübilesi yaklaşan bir sporcunun Premier Lig'de oynama hayali kurmasına benziyor" şeklinde konuştu. Sürüş tecrübesini ilerlettikten sonra "Aca bisikletle işe gidip gelemez miyim?" diye düşünmeye başladığını anlatan Sitrava, bir gün evden işe giderken Eskişehir Yolu üzerinde bisikletiyle en sağ şeritte iş arkadaşı Gökhan Ak'ı gördüğünü ve hayatının değiştiğini anlattı. Sitrava, "Kendisi ile istişare ederek yeni bir şehir bisikleti aldım ve ertesi günden itibaren ev ve iş güzergahımı sabahları erken saatte katetmeye başladım. O günden beri işe bisikletle gidip gelmeye devam ediyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bisikletli memur
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN