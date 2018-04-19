Ege türküleri Yenimahalle’de

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Aydınlılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen "Ege Türküleri" konserine ev sahipliği yaptı. Yenimahalle Belediyesi 4 Mevsim Tiyatro Salonu'nda düzenlenen konserde, derneğin Türk Halk Müziği korosu ilk konserleriyle Yenimahallelileri mest etti. Muhteşem geceye Başkan Yaşar'ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkan Ahmet Meşe ve yönetimi ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek başkanları ve Ankara
'da yaşayan yüzlerce Aydınlı katıldı. Ahmet Özen'in sunumu ile Mehmet Gürbüz'ün şefliğinde sahneye çıkan koro; Ah bir ataş ver, Bozdoğan zeybeği, Cemilemin gezdiği dağlar meşeli, Eklemedir koca konak ekleme gibi Ege yöresine ait birbirinden güzel 22 türküyü yorumladı. Efelerin de zaman zaman oyunlarıyla koroya eşlik ettiği gecede tüm türkülere eşlik eden Aydınlılar koroyu uzun süre ayakta alkışladı. Gecenin sonunda Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a desteği için teşekkür eden Apaydın, katkılarından dolayı Başkan Yaşar'a plaket verdi.