Polis eşlerinden anlamlı kermes

Polis Eşleri Derneği tarafından Altınpark'ta 81 ilin yöresel ürünlerinden oluşan "81 Şehir Ankara
'da Buluşuyor Kermesi" düzenlendi. Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği kermese, polis eşlerinin yanı sıra şehit anneleri de katıldı. Polis eşleri ve şehit anneleri tarafından kuru gıda, giyecek, el işlemeleri ve mutfak eşyası ile börek, poğaça, kek ve pasta gibi yiyecekler ile birlikte 81 ilin yöresel ürünleri satışa sunuldu. Kermesten elde edilecek gelir, emniyet mensupları ile gazi ve şehit polislerin üniversitelerde öğrenim gören çocuklarının eğitimleri için kullanılacak. Kermese dolaşan vatandaşlar ise yardımların şehit ailelerine ve çocuklarına gideceği için çok mutlu olduklarını söyledi. Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği kermeste, vatandaşlar, "Etkinliği çok iyi buldum ve yerinde bir kermes olmuş" dedi.