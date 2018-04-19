Sahte avukat senarist gibi Başkentte akrabaları da dahil pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen lise mezunu Remzi D, hâkim olan eşini bile avukat olduğuna inandırdı. Eşinin de şikâyetçi olduğu Remzi D. şimdi yargılanıyor





PİŞKİN SAVUNMA

Ağır ceza mahkemesinde tutuksuz yargılanan Remzi D. savunmasında lise mezunu olduğunu, daha önce avukat yanında kâtiplik yaptığını, aynı zamanda arsa alım-satım işleri yaptığını söyledi. Remzi D. kendisinden şikâyetçi olan Keskin'le de daha önce arsa işi yaptığını, bu konuda avukatlığı kullanmadığını, bir işte zarar edince Keskin'in kendisine ilamsız icra takibinde bulunduğunu öne sürdü. Avukat kartvizitinin sorulması üzerine Remzi D., bu kartvizitleri kullanmadığını söyledi.



AKRABASINI DA DOLANDIRMIŞ

YARGILAMA devam ederken, Remzi D.'nin akrabası olduğunu söyleyen Mahmut Poyraz, mahkemeye verdiği dilekçede, "Remzi, ablam S.'nin damadıdır. Ticaretle uğraşmam nedeniyle, benden Ankara icra dairelerinde uygun arsa alıp sattığını iddia ederek, çeşitli miktarlarda para talep etmiştir. Ben de kendisinin TBMM gibi güvenilir bir kurumda hukuk müşaviri olması, aynı zamanda yeğenim ile evli olması nedeniyle sorgusuz sualsiz ilk başta 20 bin lira gönderdim. Bir ay sonra icradaki arsayı satıp bana 28 bin olarak geri gönderip güvenimi sağladı" ifadelerine yer verdi.



EŞİM DOLANDIRICI

Remzi D., savunmasında eşi D.D.'nin de avukat olduğunu söyledi. Ancak eşinin Ankara'da hâkim olarak görev yaptığı, daha önceden avukatlık yaptığı ortaya çıktı. D.D.'nin, eşi Remzi D. hakkında soruşturma açıldıktan sonra Ağustos 2016'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip şikâyette bulunduğu anlaşıldı. 2013 yılından beri evli olduğu eşinin kendisini de kandırdığını öne süren D.D., "Anladığım kadarıyla eşim dolandırıcıdır. Bana karşı herhangi bir dolandırıcılık eylemi olmadı. Daha doğrusu benden toplam 30 bin TL aldı. Arsa satışı için kullanacağını söyledi. Eşimin kim olduğu, çalıştığını söylediği yerlerde çalışıp çalışmadığının araştırılmasını, benim gibi pek çok kişiyi dolandırmış olabileceğinin dikkate alınmasını, hakkında işlem yapılmasını istiyorum" dedi.



ŞİKâYETÇİ AMA TANIKLIĞA GİTMEDİ

D.D., eşi Remzi D.'nin yargılandığı ağır ceza mahkemesindeki davaya tanık olarak çağrıldığında ise gitmedi. Önce iş yoğunluğu gerekçesiyle mazeret dilekçesi veren D.D. iki ay sonra da mahkemeye, tanık olarak ifade vermeyeceğini bildirdi. Öte yandan, D.D.'nin daha önce adliyede eşini "avukat" olarak çevresindekilerle tanıştırıp, güven kazanmasını sağladığı öğrenildi.



KREDİ ÇEKİP PARA GÖNDERMİŞLER

İlk verdiği parayı fazlasıyla geri ödeyince Remzi D.'ye her istediğinde para göndermeye başladığını anlatan Poyraz, "İnsanlara güven sağlayıp paralarını aldıktan sonra kayıplara karışmıştır. Biz kendisini avukat olarak bilmekteydik. Kendisine güvenerek her istediğinde bankalardan kredi çekerek para gönderdim. Bize Facebook'ta sürekli resmi kıyafetli fotoğraf ve TBMM yer bildirimi yaparak kafamızda herhangi bir soru işareti bırakmadı. Bu şahıs tam bir dolandırıcıdır" diyerek Remzi D.'nin en üst seviyede cezalandırılmasını istedi GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasına göre; Remzi D., çevresine kendisini önce Ankara Barosu'nda kayıtlı avukat, sonra da Milli Eğitim Bakanlığı ve TBMM 'de kadrolu avukat olarak tanıttı. İnandırıcı olabilmek için internete avukat cübbeli fotoğrafını koydu. "TBMM Hukuk Müşaviri" sıfatı ile kartvizit bastırıp herkese dağıttı. "TBMM adına davacı vekili" yazan dava dilekçesi hazırladı. Sahte avukat Remzi D., avukat Buğra Keskin'e önce hemşeri olması sebebiyle yaklaşıp güvenini kazandı. İlerleyen günlerde bastırdığı kartvizitini gösterip, TBMM'de avukat/hukuk müşaviri olarak göreve başladığını söyledi. İyice güven sağlayıp irtibatını güçlendirdikten sonra Keskin'e bir gün, elinde çok kârlı bir arsa alımsatım işi olduğunu söyledi ve bu işte birlikte hareket etme teklifinde bulundu. Keskin de Remzi D.'ye bu iş için banka üzerinden toplam 423 bin lira gönderdi. Remzi D., parayı aldıktan sonra arsanın satım işlerini, sonra para aktarım işlemlerini bahane ederek Keskin'i bir süre oyaladı. Sonra da Keskin ile irtibatını kesti. Keskin'in şikâyeti üzerine Remzi D. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "Kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.Ağır ceza mahkemesinde tutuksuz yargılanan Remzi D. savunmasında lise mezunu olduğunu, daha önce avukat yanında kâtiplik yaptığını, aynı zamanda arsa alım-satım işleri yaptığını söyledi. Remzi D. kendisinden şikâyetçi olan Keskin'le de daha önce arsa işi yaptığını, bu konuda avukatlığı kullanmadığını, bir işte zarar edince Keskin'in kendisine ilamsız icra takibinde bulunduğunu öne sürdü. Avukat kartvizitinin sorulması üzerine Remzi D., bu kartvizitleri kullanmadığını söyledi.YARGILAMA devam ederken, Remzi D.'nin akrabası olduğunu söyleyen Mahmut Poyraz, mahkemeye verdiği dilekçede, "Remzi, ablam S.'nin damadıdır. Ticaretle uğraşmam nedeniyle, benden Ankara icra dairelerinde uygun arsa alıp sattığını iddia ederek, çeşitli miktarlarda para talep etmiştir. Ben de kendisinin TBMM gibi güvenilir bir kurumda hukuk müşaviri olması, aynı zamanda yeğenim ile evli olması nedeniyle sorgusuz sualsiz ilk başta 20 bin lira gönderdim. Bir ay sonra icradaki arsayı satıp bana 28 bin olarak geri gönderip güvenimi sağladı" ifadelerine yer verdi.RemziD., savunmasında eşi D.D.'nin de avukat olduğunu söyledi. Ancak eşinin Ankara'da hâkim olarak görev yaptığı, daha önceden avukatlık yaptığı ortaya çıktı. D.D.'nin, eşi Remzi D. hakkında soruşturma açıldıktan sonra Ağustos 2016'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip şikâyette bulunduğu anlaşıldı. 2013 yılından beri evli olduğu eşinin kendisini de kandırdığını öne süren D.D., "Anladığım kadarıyla eşim dolandırıcıdır. Bana karşı herhangi bir dolandırıcılık eylemi olmadı. Daha doğrusu benden toplam 30 bin TL aldı. Arsa satışı için kullanacağını söyledi. Eşimin kim olduğu, çalıştığını söylediği yerlerde çalışıp çalışmadığının araştırılmasını, benim gibi pek çok kişiyi dolandırmış olabileceğinin dikkate alınmasını, hakkında işlem yapılmasını istiyorum" dedi.D.D., eşi Remzi D.'nin yargılandığı ağır ceza mahkemesindeki davaya tanık olarak çağrıldığında ise gitmedi. Önce iş yoğunluğu gerekçesiyle mazeret dilekçesi veren D.D. iki ay sonra da mahkemeye, tanık olarak ifade vermeyeceğini bildirdi. Öte yandan, D.D.'nin daha önce adliyede eşini "avukat" olarak çevresindekilerle tanıştırıp, güven kazanmasını sağladığı öğrenildi.İlk verdiği parayı fazlasıyla geri ödeyince Remzi D.'ye her istediğinde para göndermeye başladığını anlatan Poyraz, "İnsanlara güven sağlayıp paralarını aldıktan sonra kayıplara karışmıştır. Biz kendisini avukat olarak bilmekteydik. Kendisine güvenerek her istediğinde bankalardan kredi çekerek para gönderdim. Bize Facebook'ta sürekli resmi kıyafetli fotoğraf ve TBMM yer bildirimi yaparak kafamızda herhangi bir soru işareti bırakmadı. Bu şahıs tam bir dolandırıcıdır" diyerek Remzi D.'nin en üst seviyede cezalandırılmasını istedi