Tottenham’a ‘Nayir’ demem

Süper Lig'e
çıkma yolunda önemli rol oynayan MKE Ankaragücü
forveti 24
yaşındaki Mehmet Umut Nayir
, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde
öğrencilik hayatını devam ettiriyor. Osmanlıspor'dan
, MKE Ankaragücü'ne
kiralık olarak gelen Mehmet Umut Nayir
, Spor Toto 1.Lig'de
oynadığı 26
karşılaşmada 12
gol 3
asist ile dikkatleri üzerine çekerken 108
yaşında olan başkent ekibi Ankaragücü'ne
de Süper Lig'e
çıkma yolunda da önemli katkı sağladı. HUKUK ÖĞRENCİSİ
Başarısıyla gençlere örnek bir davranış sergileyen Umut Nayir
, futbol ve okulu bir arada götürüyor. Umut
, "Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3.
sınıf öğrencisiyim. Kiralık olduğum Yeni Malatyaspor
ve Göztepespor
oynadığım zamanlar beni zorladı. Sınavlara giremediğim için dersleri veremedim. Süreç uzadı. Bu sene vize dönemi devre arasına geldiği için sınavlara girdim. Sezon bitiminde ise final sınavlarım olacak. Derslerimi vermeye çalışacağım. Ankara'da
olduğum için rahat oldu. Okulumu da bitirmeyi istiyorum. Futbola sevgim daha fazla ama ikisini de bir arada yürütebilmek, insanlara örnek olmak güzel. Ailem futbola başladığım süreçte endişe duyuyordu. Çünkü ülkemizde sistemlerden dolayı okul ile futbolu yürütmek zor olduğu için endişe duyuyorlardı. Onları anlayışla karşılıyorum. Futbola olan isteğimi, sevgimi gördüklerinde bana destek oldular. Her zaman yanımda oldular. Onların desteği olmasa buralara gelemezdim" ifadelerini kullandı. CAMP NOU'DA MAÇ YAPMAK İSTİYORUM Milli
takım formasını giymek için çok çalıştığını belirten Umut, "Futbol oynamayı düşünüyorsa, futbolcu olduktan sonra hayali en üst düzeyde oynamaktır. Her Türk gencinin isteği Milli takım formasını giyip ülkesini temsil etmektir. Bu yönde bir isteğim var. Çok çalışıp kendimi geliştirmem lazım. Üstüne koydukça, en üst seviye de performansımı gösterdikçe hocalarımız karar verir" şeklinde konuştu. Umut, son olarak Avrupa'da İngiltere Premier Lig'in Tottenham takımda oynamak istediğini, Camp Nou
Stadı'nda ise karşılaşmaya çıkmak istediğini söyledi. UMUT: SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ Spor
Toto Süper
Lig'e çıkmak
için önlerinde son 3
maçın kaldığını ifade
eden Umut, "Lige başlarken
parolamız şampiyonluktu.
100 yılı aşan
büyük ve sayılı camialarından.
Potansiyeli ortadaydı. Bu
potansiyeli de sahaya yansıtabilmek
içinde sezon başından itibaren
de bu amaç doğrultusunda
çalıştık. Şuana kadar
emeklerimiz karşılığını aldığımızı
düşünüyorum. Son 3 haftada da bu
zamana kadar yaptığımız gidişatı devam
ettirebilirsek hakkettiğimiz Süper Lig
'e
çıkacağız" mesajını verdi. Ankara
gücü
taraftarının itici güç olduğunu söyleyen
Umut, rakip taraftar bu durum karşısında
zorlandığını ifade etti. Umut,
"Ankaragücü taraftarları, Türkiye'nin
sayılı taraftar grupları arasında yer alıyor.
Hayranlıkla izliyoruz. Bize ekstra
motivasyon sağlıyorlar. Bizim sahamıza
gelen rakipler oynarken zorlanıyor"
dedi.