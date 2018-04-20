Belediye personeline ilk yardım eğitimi

Mamak Belediyesi
, Türk Kızılayı Derneği Mamak Şube Başkanlığı işbirliği ile belediye çalışanlarına yönelik ilk yardım güncelleme eğitimi verildi. Mamak Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleşen bir günlük eğitim iki grup halinde gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Temel İlk Yardım Eğitmeni Murat Azgın tarafından verilen eğitim kapsamında personele genel ilk yardım bilgileri, yaşam belirtileri, solunum yolu tıkanıklığı, göğüs ağrısı, kanamalar, şeker koması, kırık, çıkık, burkulmalar, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, hasta ve yaralı taşıma gibi konularda eğitimler verildi.