Nazım Hikmet’te Atatürk gecesi

Türk Musikisi
Federasyonu'nun (TÜMFED
) Yenimahalle Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlediği Atatürk ve Müzik başlıklı "2. TÜMFED Türk Müziği Konseri" başkentli müzik severleri buluşturdu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde; Handan Kavas'ın sunumu, Tahir Aydoğdu ve Kadir Şarman'ın yönetimindeki koro gece boyu kulakların pasını sildi. Gecede; 20 üye dernekten oluşan 150 kişilik koro, Atatürk'ün sevdiği şarkıları, Rumeli türkülerini, aryaları, halk müziği eserlerini, zeybekleri ve marşları ard arda yorumladı. BİZİ BİZ YAPTI
Alkışların hiç susmadığı konserde, Ankara Kulübü Derneği Seymen ekibi de oyun havaları eşliğindeki gösterileriyle programa renk kattı. Tüm ekibi tebrik eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar "Türk Musikisi ile bir gece dahi olsa sizlere hoş vakit geçirtmek, bir yerel yönetimin görevidir. Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bizi biz yapan değerlerdir. Biz, bunlarla büyüdük ve bugüne geldik" diye konuştu.