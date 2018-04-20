Sabah mühendis akşam antrenör

Gıda
, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda
tarım makineleri
test mühendisi olarak görev
yapan Murat Arıöz
, olimpiyat
okçuluğu antrenörlüğü kimliği
ile de mesai dışında salonda
ter döküyor. Üniversite yıllarında
tanıştığı okçulukta kendisini
zaman içinde geliştiren ve antrenörlük
belgesine de sahip olan Murat Arıöz
, kurduğu okçuluk
takımında sporcular yetiştiriyor.
Üç yılda yaklaşık 300
sporcuya
okçuluğu sevdiren Murat Arıöz'ün
, Türkiye'nin
çeşitli
bölgelerinde turnuvalara
katılan 20
sporcusunun Ankara
, bölge ve Türkiye
şampiyonlukları
bulunuyor. Arıöz
hedefinin Avrupa
şampiyonu
çıkarmak olduğunu söyledi.