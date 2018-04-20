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Sabah mühendis akşam antrenör

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Sabah mühendis akşam antrenör
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda tarım makineleri test mühendisi olarak görev yapan Murat Arıöz, olimpiyat okçuluğu antrenörlüğü kimliği ile de mesai dışında salonda ter döküyor. Üniversite yıllarında tanıştığı okçulukta kendisini zaman içinde geliştiren ve antrenörlük belgesine de sahip olan Murat Arıöz, kurduğu okçuluk takımında sporcular yetiştiriyor. Üç yılda yaklaşık 300 sporcuya okçuluğu sevdiren Murat Arıöz'ün, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde turnuvalara katılan 20 sporcusunun Ankara, bölge ve Türkiye şampiyonlukları bulunuyor. Arıöz hedefinin Avrupa şampiyonu çıkarmak olduğunu söyledi.
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Sabah mühendis akşam antrenör
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