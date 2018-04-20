Sabah mühendis akşam antrenör

BUGÜN NELER OLDU

tarım makineleritest mühendisi olarak görevyapan, olimpiyatokçuluğu antrenörlüğü kimliğiile de mesai dışında salondater döküyor. Üniversite yıllarındatanıştığı okçulukta kendisinizaman içinde geliştiren ve antrenörlükbelgesine de sahip olan, kurduğu okçuluktakımında sporcular yetiştiriyor.Üç yılda yaklaşıksporcuyaokçuluğu sevdirençeşitlibölgelerinde turnuvalarakatılansporcusunun, bölge veşampiyonluklarıbulunuyor.hedefininşampiyonuçıkarmak olduğunu söyledi.