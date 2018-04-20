Traktör devrildi 1 kişi öldü

Olay, dün gece saatlerinde Şereflikoçhisar'da meydana geldi. Mahallesindeki tarlasını süren Gani Ünal (66) kontrolündeki 06 SAT 66 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi. Kazada traktörün altında kalan Gani Ünal, oğlu Osman Ünal tarafından bulundu. Ünal'ın ihbarı üzerine olaya yerine gelen sağlık ekipleri Gani Ünal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri ve yoldan geçen araç sürücüleri tarafından Ankara
Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlardan 06 KJE 63 plakalı otomobilin sürücüsünün Emniyet Genel Müdürlüğü Haberleşme Dairesi Başkanlığı'nda polis olduğu öğrenildi.