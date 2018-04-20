Yeniçeriler derbide iddialı

Süper Lig'in 30.
haftasında deplasmanda Gençlerbirliği
ile oynayacakları başkent derbisi öncesi Osmanlıspor'da
teknik direktör İrfan Buz
ve futbolcu Musa Çağıran
, Batıkent Tesisleri'nde
gazetecilere açıklamalarda bulundu. Daha önce Gençlerbirliği'nde
de teknik direktörlük yapan Buz
, "Rahmetli başkanla çalışma fırsatı ve gururu yaşadım. Tabii ki önemli bir müsabaka… İki güzide kulübün burada olması bizi üzüyor ama yapacak bir şey yok. Yarışma içerisindeyiz. Müsabakaya çıkıp üç puan almak istiyoruz" diye konuştu. Ligde 29
puanla 17.
sırada yer alan ve sıkıntılı günler geçiren Osmanlıspor'un teknik direktörü Buz
, her maçın final niteliği taşıdığını aktararak, "Gençlerbirliği
karşılaşması final maçlarından biri. Bazı şeyler sadece bizim elimizde değil. Lig devam ediyor. Diğer sonuçlar da önemli. Biz kendimize bakacağız. Bu final maçında üç puan almayı amaçlıyoruz" şeklinde görüş belirtti. LİGDE KALACAĞIZ Buz
, Osmanlıspor'un
ligde kalacağına olan inancını dile getirerek, "Bizim inanmışlığımız yüzde 100.
Baktığınız zaman bir puanla buraya geldik. Kesinlikle kümede kalacağız. Yüreğimizi ortaya koyacağız. Allah'ın
izniyle ligde kalacağız" ifadelerini kullandı. Kümede kalmak için gereken puanın sorulması üzerine Buz, "Puan barajının 38'i
bulabileceğini düşünüyorum. Ancak hesap kitap işine girdiğiniz zaman önünüzdeki işe tamamen odaklanamıyorsunuz. O yüzden tamamen Gençlerbirliği
maçına odaklandık" yanıtını verdi. BASKIYI KURAMADIK İrfan Buz
, Trabzonspor
ile 3-3
berabere kaldıkları maçta iki kez 2
farklı geriye düşmelerine rağmen
önemli bir geri dönüşe imza attıklarına
değinerek, "Müsabakaya kazanmak
için çıktık. Trabzonspor
eksikleri
olmasına rağmen sonuçta çok iyi
futbolculardan kurulu bir takım. İki
basit gol yedik ve 2-0
geriye düştük.
İstediğimiz baskıyı kuramadık. Devre
arasında, inancımızın devam etmesi
gerektiğini, baskı kurmak zorunda olduğumuzu
konuştuk. Futbolcu kardeşlerimiz
konuştuklarımızı
harfiyen yerine getirdi.
Gerçekten onları
kutluyorum"
diye konuştu. KRİTİK MAÇ Osmanlısporlu
futbolcu Musa
Çağıran ise
Gençlerbirliği ile kritik
bir maça çıkacaklarının
altını çizdi. Ligde son
5 haftaya girildiğine dikkati
çeken Musa, "Hepsi bir final.
Gençlerbirliği maçı da bir final.
Bulunduğumuz konum ve yer
belli. Acilen puan ve puanlara
ihtiyacımız var. Kesinlikle
kazanmamız
gereken
bir
maç.
Hem Ankara
derbisi
hem de iki takım
gerçekten zor günler
geçiriyor. Bunun bilincindeyiz.
Sahaya çıkıp her
şeyimizi vereceğiz. İnşallah,
Allah bize bu maçtan 3 puanla
ayrılmayı nasip eder" diye
konuştu. Kümede kalmak
için 37-38 puanın gerekeceğini
düşündüğünü dile getiren
orta saha oyuncusu Çağıran,
"Gençlerbirliği'nin 30, bizim 29
puanımız var. Yendiğimiz takdirde
Gençlerbirliği'ni altımıza
alıyoruz. Tamamen bir
final maçı. Bu maç tabii ki
de çok önemli ama ortada
15 puan var. Puanları
almaya Gençlerbirliği
maçıyla başlamak
istiyoruz" ifadelerini
kullandı. MENTAL AÇIDAN OLUMLU Trabzonspor
maçındaki geri dönüşün mental açıdan takıma olumlu yansıyacağını vurgulayan Musa, "Demek ki istediğimiz zaman birçok şeyi yapabiliyormuşuz. Biraz geç olsa da bunun farkına varabiliyoruz. Eğer ligde kalmak istiyorsak bunu yapmamız gerekiyor. Takım halinde savaşıp, iyi futbol oynayarak Allah'ın izniyle bu ligde kalacağız" şeklinde konuştu. Trabzonspor'a 33 metreden attığı jeneriklik golü anlatan Musa Çağıran, "O an içimden kaleye vurmak geldi. Nasıl gideceğini tabii bilemezsiniz. Ben de bir tercihte bulundum, vurdum. Top da çok güzel gitti. Çok da güzel gol oldu" ifadelerini kullandı. Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasındaki başkent derbisi, 21 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. GOLÜM ATEŞLEDİ Musa
, performansıyla yıldızlaştığı Trabzonspor maçına ilişkin ise, "Maça sanki puana ihtiyacımız yok, ligi bitirmiş gibi bir başlangıç yaptık. Trabzonspor bunun cezasını da kesti, 2-0'la içeri gönderdiler bizi. İlk yarı pasiftik. 'Maçı çeviririz' inancıyla sahaya çıktık ve benim golüm biraz takımı ateşledi" şeklinde konuştu.