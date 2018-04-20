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Yeniçeriler derbide iddialı

Osmanlıspor İrfan Buz Gençlerbirliği ile oynanacak başkent derbisinde sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini belirtirken Musa Çağıran ise maçın final havasında olacağını ifade etti

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Yeniçeriler derbide iddialı
Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacakları başkent derbisi öncesi Osmanlıspor'da teknik direktör İrfan Buz ve futbolcu Musa Çağıran, Batıkent Tesisleri'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Daha önce Gençlerbirliği'nde de teknik direktörlük yapan Buz, "Rahmetli başkanla çalışma fırsatı ve gururu yaşadım. Tabii ki önemli bir müsabaka… İki güzide kulübün burada olması bizi üzüyor ama yapacak bir şey yok. Yarışma içerisindeyiz. Müsabakaya çıkıp üç puan almak istiyoruz" diye konuştu. Ligde 29 puanla 17. sırada yer alan ve sıkıntılı günler geçiren Osmanlıspor'un Buz, her maçın final niteliği taşıdığını aktararak, "Gençlerbirliği karşılaşması final maçlarından biri. Bazı şeyler sadece bizim elimizde değil. Lig devam ediyor. Diğer sonuçlar da önemli. Biz kendimize bakacağız. Bu final maçında üç puan almayı amaçlıyoruz" şeklinde görüş belirtti.

LİGDE KALACAĞIZ
Buz, Osmanlıspor'un ligde kalacağına olan inancını dile getirerek, "Bizim inanmışlığımız yüzde 100. Baktığınız zaman bir puanla buraya geldik. Kesinlikle kümede kalacağız. Yüreğimizi ortaya koyacağız. Allah'ın izniyle ligde kalacağız" ifadelerini kullandı. Kümede kalmak için gereken puanın sorulması üzerine Buz, "Puan barajının 38'i bulabileceğini düşünüyorum. Ancak hesap kitap işine girdiğiniz zaman önünüzdeki işe tamamen odaklanamıyorsunuz. O yüzden tamamen Gençlerbirliği maçına odaklandık" yanıtını verdi.

BASKIYI KURAMADIK
İrfan Buz, Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçta iki kez 2 farklı geriye düşmelerine rağmen önemli bir geri dönüşe imza attıklarına değinerek, "Müsabakaya kazanmak için çıktık. Trabzonspor eksikleri olmasına rağmen sonuçta çok iyi futbolculardan kurulu bir takım. İki basit gol yedik ve 2-0 geriye düştük. İstediğimiz baskıyı kuramadık. Devre arasında, inancımızın devam etmesi gerektiğini, baskı kurmak zorunda olduğumuzu konuştuk. Futbolcu kardeşlerimiz konuştuklarımızı harfiyen yerine getirdi. Gerçekten onları kutluyorum" diye konuştu.

KRİTİK MAÇ
Osmanlısporlu futbolcu Musa Çağıran ise Gençlerbirliği ile kritik bir maça çıkacaklarının altını çizdi. Ligde son 5 haftaya girildiğine dikkati çeken Musa, "Hepsi bir final. Gençlerbirliği maçı da bir final. Bulunduğumuz konum ve yer belli. Acilen puan ve puanlara ihtiyacımız var. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç. Hem derbisi hem de iki takım gerçekten zor günler geçiriyor. Bunun bilincindeyiz. Sahaya çıkıp her şeyimizi vereceğiz. İnşallah, Allah bize bu maçtan 3 puanla ayrılmayı nasip eder" diye konuştu. Kümede kalmak için 37-38 puanın gerekeceğini düşündüğünü dile getiren orta saha oyuncusu Çağıran, "Gençlerbirliği'nin 30, bizim 29 puanımız var. Yendiğimiz takdirde Gençlerbirliği'ni altımıza alıyoruz. Tamamen bir final maçı. Bu maç tabii ki de çok önemli ama ortada 15 puan var. Puanları almaya Gençlerbirliği maçıyla başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MENTAL AÇIDAN OLUMLU
Trabzonspor maçındaki geri dönüşün mental açıdan takıma olumlu yansıyacağını vurgulayan Musa, "Demek ki istediğimiz zaman birçok şeyi yapabiliyormuşuz. Biraz geç olsa da bunun farkına varabiliyoruz. Eğer ligde kalmak istiyorsak bunu yapmamız gerekiyor. Takım halinde savaşıp, iyi futbol oynayarak Allah'ın izniyle bu ligde kalacağız" şeklinde konuştu. Trabzonspor'a 33 metreden attığı jeneriklik golü anlatan Musa Çağıran, "O an içimden kaleye vurmak geldi. Nasıl gideceğini tabii bilemezsiniz. Ben de bir tercihte bulundum, vurdum. Top da çok güzel gitti. Çok da güzel gol oldu" ifadelerini kullandı. Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasındaki başkent derbisi, 21 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

GOLÜM ATEŞLEDİ
Musa, performansıyla yıldızlaştığı Trabzonspor maçına ilişkin ise, "Maça sanki puana ihtiyacımız yok, ligi bitirmiş gibi bir başlangıç yaptık. Trabzonspor bunun cezasını da kesti, 2-0'la içeri gönderdiler bizi. İlk yarı pasiftik. 'Maçı çeviririz' inancıyla sahaya çıktık ve benim golüm biraz takımı ateşledi" şeklinde konuştu.
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Yeniçeriler derbide iddialı
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