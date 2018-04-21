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’da anlamlı kitap kampanyası

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Ankara’da anlamlı kitap kampanyası

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Dünya Kitap Günü'nde Doğu illerinde yaşayan çocuklara ulaştırılmak üzere Gençlerbirliği-Osmanlıspor ve Ankaragücü-Gazişehir maçlarına gelecek taraftarlardan kitap getirerek kampanyaya destek olmalarını istedi. Dünya Kitap Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ''Bir Taraftar Bir Kitap, Bir Kitap Bir Değer'' sloganı ile ihtiyaç sahibi çocuklara kitap ulaştırılması planlandı.

TARAFTARA ÇAĞRI YAPILDI
Ankara'nın üç kulübünün taraftarların bu anlamlı etkinliğe destek vermek amacıyla bugün saat 13.30'da oynanacak Gençlerbirliği-Osmanlıspor ve yarın saat 15.30'da yapılacak Ankaragücü- Gazişehir Gaziantepspor karşılaşmaları için maça gelirken hediye kitap ile gelmelerini ve getirdikleri kitapları 19 Mayıs Stadyumu Gençlik Parkı girişi (A kapısı), Rüzgârlı girişi (B kapısı) ve girişlerine koyulacak olan kitap stantlarına teslim etmeleri istenildi.

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Ankara’da anlamlı kitap kampanyası
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