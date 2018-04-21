Ankara’dan demir yumruk

Sezona Adnan Şentürk'le başlayan Ankara Demirspor, Şentürk'le 22 hafta sonunda yolları ayırdı. Takımın başına 43 yaşındaki genç ve başarılı teknik adam Bülent Akan getirildi. Geldiği haftadan bu yana Akan, takıma tam 24 puan kazandırdı. 3. Lig 2. Grup'ta Şentürk'le 22 hafta sonunda 35 puanla 7. sırada bitirirken Akan yönetiminde ise şuanda 62 puanla 2. sırada… Lider Darıca Gençlerbirliği'nin ise 65 puanı bulunuyor.

"ŞENTÜRK İLE 22 MAÇ…"

Sezon başında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Ankara Demirspor, Şentürk yönetiminde 22 maçta 10 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. 22 maçta 30 gol atarken ağlarında da 25 gol gördü. Deplasmanda Tire galibiyetiyle başlayıp yenilmezliğini sürdürüyor. Son 9 haftada deplasmanda ve evinde kaybetmeyen Ankara Demirspor 9 maçta 25 gol attı. Ağlarında ise 4 gol gördü. 5 yıldır Ankara Demirspor'un başkanlığını yapan Nuğman Yavuz, "Demir yolu bünyesinde olan bir kulübüz... Yöneticileri aynı zamanda demiryollarında çalışan devlet memurları… Ankara Demirspor'u seviyorum. 9 yıldır Demirspor yönetiminde yöneticilik ve başkanlık yapıyorum. Arkadaşlarımızla birlikte köklü değişiklikler yaptık. Bütçeyi artırdık. Yaklaşık 800 bin liralık yıllık gelir bütçesinden 5-5 buçuk milyon liraya çıkmış vaziyette" ifadelerini kullandı.

"HERKES DEMİRSPOR SEVDALISI"

Yavuz, "Başkanlığım süresince yaklaşık 6 teknik direktörle çalıştım. Hoca konusunda istikrardan yanayım. Ben 1 yıl 2-3 hocayla çalışmayı hiç sevmiyorum. Kendileri ayrılmadığı sürece ben göndermedim. İstikrarlı bir hoca grafiğimiz var. 5 yıldır 6 hocayla çalıştık. Hemen hemen her yıl 1 hocayla çalışıyoruz. Kulübün yaklaşık 55 çalışanı var. Bu çalışanların hepsi birer Demirspor sevdalısı diyebilirim. Çaycısından tutun da başkanına kadar herkes Demirspor ruhunu içinde yaşar. Bu sezonu değerlendirecek olursak çok zorlu bir grubun içerisindeyiz. Şampiyonluğa hedeflenen 8 takım var. Sonunda ipi göğüsleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü takımıma ve teknik heyetime çok güveniyorum. Bir ekip ruhuyla bunu başaracağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



ANTRENMAN SAHASI GELECEK SEZONA

9 maçta 9 galibiyetin iyi bir netice olduğunu söyleyen Akan, "Umarım yılsonuna kadar böyle devam eder. Biz bu takımın çok gol yediğini düşündük. Çünkü 22 maçta 25 gol yemişti. Bu da şampiyonluğa oynayan bir takım için çok büyük bir rakam. Önce topun arkasına geçilmesi gerektiğini oturttuk. En büyük eksiklik takım savunmasıydı. Zaten yetenekli oyuncularımız var. Takım disiplininden ödün vermiyoruz. Büyük ve güzel bir aileyiz. Çalışanlarımız çok iyi. Ankara Demirspor benimle ne kadar çalışmak isterse ben o kadar çalışırım" diye konuştu. Akan, "İmkanlarımız çok iyi. Tek sıkıntımız antrenman sahamızın maçları oynadığımız statta olması. Burada yönetim kurulu ve Başkanımız ellerinden geleni yapıyor. İnşallah gelecek sezona genel müdürümüzde katkılarıyla antrenman sahasına kavuşmayı ümit ediyoruz" dedi.



'HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK'

2009 yılında Hatayspor'da profesyonel olarak başlayan ve 2. Lig'de İskenderunspor'da çalışan 2 sezon da Erzincanspor kulübüyle çalıştığını söyleyen Bülent Akan, "Çok iyi başkanım, çok değerli yönetimimiz, çok kıymetli sportif direktörümüz Serdar Akkuş Bey var. Kurumsal bir yapı var. Bu yapıda antrenörlere çok iş düşmüyor, çalışmaktan başka... 6 hafta oldu geleli, 6 maçtır kazanıyoruz. Başkanım ve Serdar Bey gerçekten çok kaliteli ve karakterli oyuncular getirmişler. Bir önceki hocanın da çok emeği var. Kalan maçlara aynı ciddiyetle hazırlanacağız. Hedefimiz şampiyonluk. İnşallah başaracağız diye düşünüyoruz" dedi.