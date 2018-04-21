Baba ve oğul enselendi

Ankara'da geçen yıldan bu yana 5 iş yerinden ve 2 inşattan soygun ile 5 otodan plaka hırsızlığı ve 1 mala zarar verme olmak üzere 13 farklı olaya karıştığı belirlenen baba E.K. ve oğlu M.K., polis tarafından takibe alındı. Başkentte yaşanan hırsızlık olaylarını titizlikle araştıran Ankara Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir yılda sanayi bölgelerindeki iş yerlerine dadanan baba ve oğlunun izini sürdü. Saatlerce incelenen kamera görüntülerinin ardından 13 farklı hırsızlık olayını birlikte gerçekleştirdikleri tespit edilen baba ve oğul 13 Nisan'da yakalandı. Hırsızlığı meslek edinen baba ve oğlun kısa yoldan para kazanmak için hırsızlık yaptıkları iddia edildi. Polise yakalanmamak için park halinde bulunan araçların plakalarını çalarak kendi otomobillerine takan ve hırsızlık sonrası plakaları atan baba oğul polisten kaçamadı. İş yerlerindeki güvenlik kameralarına anbean kaydedilen hırsızlık olaylarında zanlıların maske ya da şapka taktıkları gözlemlendi. Yaşanan 13 farklı hırsızlık olayları dışında M.K.'nın 5 açıktan hırsızlık, 2 iş yerinden hırsızlık olmak üzere 7 suç kaydının olduğu 1 hırsızlık suçundan aranmasının ve 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Baba E.K.'nın ise 3 açıktan, 3 evden, 2 iş yerinden hırsızlık, 2 mala zarar verme, 2 oto hırsızlığı, 3 otodan hırsızlık olmak üzere toplamda 15 suç kaydının olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen baba ve oğul tutuklandı

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