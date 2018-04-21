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Başkentte kritik derbi

’de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Gençlerbirliği ile Osmanlıspor bugün karşı karşıya gelecek

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Başkentte kritik derbi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki başkent derbisinde Gençlerbirliği ile Osmanlıspor bugün karşı karşıya gelecek. 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem yönetecek. Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasında oynanacak derbi, küme düşme hattındaki diğer takımları da yakından ilgilendiriyor.

HURMACI OYNAYABİLİR
Süper Lig'de 30. haftaya Gençlerbirliği 30 puanla 15., Osmanlıspor ise 29 puan ve averajla 17. sırada girdi. Osmanlıspor'da sakatlıkları süren Mehmet Batdal ile Payam Sadeghian derbide sahada olamayacak, takımla çalışmalara başlayan Özer Hurmacı'nın kadroda yer alması bekleniyor. Gençlerbirliği'nde ise sakatlığı süren Ahmet İlhan Özek dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

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Başkentte kritik derbi
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