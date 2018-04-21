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Çevre Vergisi ilk taksidi için son gün

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Çevre Vergisi ilk taksidi için 31 Mayıs son gün

Mamak Belediyesi, emlak ve iş yerlerinden alınan çevre temizlik vergilerinin 2018 yılına ait 1. taksiti ödeme süresinin Perşembe günü sona erdiği konusunda uyardı. Vatandaşların herhangi bir cezai işlemle karşı karşıya kalmamaları için Hesap İşleri Müdürlüğü'ne bağlı vezneler 31 Mayıs tarihine kadar haftanın yedi günü çalışacak. Vatandaşların bir cezai işlemle ve yoğunlukla karşılaşmaması için ödemelerini son güne bırakmamaları tavsiyesinde bulunan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Mükellefimizin rahatlıkla vergilerini yatıracakları ortam hazırlanmıştır. Yatırılan vergilerin her kuruşu hizmet olarak Mamaklılara geri dönüyor" dedi.

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Çevre Vergisi ilk taksidi için 31 Mayıs son gün
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