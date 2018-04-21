‘Kaçak sigara’ çetesine darbe

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir takibe aldıkları kaçak sigara çetesinin lideri ve beraberindekilere baskın düzenledi. Batman ve Ankara'da şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda 51 bin 920 paket kaçak sigaraya el konuldu. Başkent sokaklarında kaçak sigara satışı yapan 11 kişilik çete tespit edildi. Çete lideri ve üyeleri polisler tarafından bir süre teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan takip sonucunda 2 kişinin kaçtığı 2 kişinin de çeşitli suçlardan cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Çete üyelerinden geriye kalan ve aralarında çete liderinin de bulunduğu 7 kişinin evi tespit edildi. Biri Batman'da olmak üzere 7 kişinin evine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda çete lideri C.C. ile birlikte, B.B., M.U., İ.Y., M.S., V.Y. ve İ.C. isimli toplam 7 kişi kıskıvrak yakalandı. Operasyonda çetenin deposuna ulaşıldı ve toplam 51 bin 920 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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