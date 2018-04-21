Kino seçkileri başkentte

Kino 2018: Alman Filmleri Türkiye'de programı, 29. Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında, 19-29 Nisan'da Ankaralı sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 20 Nisan akşamı Ankara programının açılışını yapacak olan Emily Atef'in yeni filmi "Quiberon'da 3 Gün", 1981'de Stern dergisinde yayımlanan efsane bir röportajın oluşum sürecini konu alıyor. Türkiye'de ilk kez Kino 2018 programında gösterilecek olan, Thomas Stuber'in yeni filmi "Perakende Aşk" seçkide dikkat çeken bir diğer yapım. Son yıllarda tüm dünyayı yakından ilgilendiren konuların başında gelen mülteci sorunu, Kino 2018 seçkisinde de öne çıkıyor. Christian Petzold yeni filmi "Transit"te Anna Seghers'in 1944 tarihli romanını sinemaya uyarlarken, günümüzün sorunlarına tarih üzerinden özgün bir bakış sunuyor. Wolfgang Fischer'in büyük bölümü açık denizde geçen filmi "Styx" ise Batı'yı ve hayatı tehlikedeki mültecileri tüm dış etkenlerden soyutlayarak karşılaştırıyor. Nils Mohl'un aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan, İlker Çatak'ın ilk uzun metrajlı filmi "Bir Zamanlar Kızılderili Ülkesinde" Kino 2018 seçkisinde gösterilecek diğer filmler arasında yer alıyor. Kino 2018 programında seyirci ile buluşacak, Valeska Grisebach'ın ilk gösterimi geçen yıl Cannes'da gerçekleşen filmi "Western", yabancı işçi kavramıyla ilgili kalıpları ters yüz ediyor ve yabancı pozisyonuna Almanları koyuyor.

ÇİRKİN KRAL'IN EFSANESİ

"Quiberon'da 3 Gün" filmi dışında Kino 2018 seçkisinde farklı bir sinema efsanesini merkeze alan bir diğer film ise Hüseyin Tabak'ın yönettiği "Çirkin Kral'ın Efsanesi" isimli belgeseli. Belgesel Yılmaz Güney'in sinemasını ve sanatçının sonraki kuşaklar üzerindeki etkisini ele alıyor.