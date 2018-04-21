Konya yolunda inşaat çalışmaları başladı

Gölbaşı halkının yıllardır beklediği Konya yolunun inşaat çalışmaları başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından proje güzergahında toplam 130 adet ağaç Bahçelievler Mahallesi'ndeki ağaçlandırma alanına nakledildi. Yer değişikliği tamamlanan ağaçların ardından yan yollarda asfaltlama çalışmalarına başlandı. Asfaltlama çalışmaları sonrasında Konya yolu yan yollara verilecek. Konya yolunun geçtiği kısımda diyafram duvar yapma makinesiyle çalışmalar başlayacak.

24 SAAT ARALIKSIZ ÇALIŞILACAK

Yaklaşık 1 yıl sürecek olan projede, yan yol saha asfaltlama çalışmaları başladı. Mayıs ayı itibariyle trafik yan yollara verilerek, Ankara-Konya yolu tamamen kapatılacak. Yaklaşık 6-7 ayda ana gövdedeki kapalı tüp geçidin bulunduğu yerde diyafram duvarları oluşturulup, 490 metrelik mesafe kapalı tüp geçit halinde kış gelmeden tamamlanacak. Yol bittiği zaman 3 şerit geliş, 3 şerit gidiş ana yol, 2'şer şeritte yan yollar olmak üzere toplam 10 şeritlik geniş bir karayolu oluşturulmuş olacak. Projenin bir an önce tamamlanması için 24 saat boyunca aralıksız çalışılacak.