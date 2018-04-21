Metruk binaların yıkımı devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, başkentin modern ve estetik görüntüsüne gölge düşüren metruk binaları bir bir ortadan kaldırmaya ve alan temizleme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı Tahliye, Yıkım ve Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Valiliği ve Emniyet güçleriyle işbirliği içinde Anafartalar ve Zübeyde Hanım Mahalleleri'nde bulunan hurdacı ve kâğıt toplayıcıların yığınak haline getirdiği Yeni, Büyük, Ata ve Demir Sanayi Sitelerindeki metruk halde bulunan 252 binayı yıkarak, bulunan malzemeleri 600 kamyonla çöp alanına taşıdı.

ÖNCE YIKIM SONRA TEMİZLİK

Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin öncülüğünde başlatılan metruk binaların tespitinde, Başkent merkezde bulunan sanayi sitelerinde, görüntü kirliliğine neden olan binalar tek tek ortadan kaldırıldı. Son 8 ayda 252 adet binayı yıkan ekipler, bu bölgelerde yer alan 56 binanın sahiplerine de tebligat gönderdi. Belediye ekipleri, bu binaları yığınak haline getiren kağıt toplayıcıları ve hurdacıların malzemelerini, toplam 600 kamyonla çöp alanına taşıyarak, alanı temizlediler.

SUÇ ODAĞI TEHLİKESİ

Başkentin çehresini bozan ve insan sağlığını olumsuz etkileyen bu yerlere ilişkin çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yücel, "Bu tür alanlar artık suç odağı haline gelmeye başladı. Özellikle metruk bina ve yerleri mesken haline getirmiş olan suç odaklarının, saklanmak amacıyla kullandığı, miladını doldurmuş binaları bir bir ortadan kaldırıyoruz. Hem emniyet ekiplerimizin desteğiyle bu metruk yapılardan kurtuluyoruz, hem de suçla ciddi bir mücadele gerçekleştirmiş oluyoruz" dedi.



ÇEVRE İLÇELERE HAFRİYAT DEVRİ

Büyükşehir, çevre ilçe belediyelerine destek niteliğinde bir çalışmaya daha imza attı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla, başkentteki toplam 11 çevre ilçede çıkan hafriyatla ilgili tüm işlemler, hafriyatın çıktığı ilçe belediyelerine devredildi. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan hafriyat işlemleri bundan sonra belirlenen 11 ilçe belediyesinin denetimi ve yetkisinde olacak.



HAFRİYAT GELİRLERİ İLÇE BELEDİYELERİNE AKTARILACAK

Kızılcahamam , Haymana, Beypazarı, Ayaş, Şereflikoçhisar, Kalecik, Çamlıdere, Güdül, Nallıhan, Evren ve Bala ilçeleri, çıkan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının bertaraf işlemleri, depolama sahalarının belirlenmesi ve işletilmesini de üstlenecek. Devir kapsamında ayrıca konuyla ilgili şikâyetleri değerlendirme, planlı/plansız denetimleri gerçekleştirme ve ihlal durumunda ise idari yaptırım uygulayabilme yetkileri de yine bu 11 ilçe belediyesi tarafından gerçekleştirilecek. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan yetkililer, devir işleminin sadece sayılı ilçelerde uygulanacağının altını çizerek, "Bunun dışındaki tüm ilçelerde yetki yine Büyükşehir Belediyesi'nde. Sadece 11 ilçede yetki devri var" dedi.