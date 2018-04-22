Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > 23 Nisan coşkusu başladı

23 Nisan coşkusu başladı

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018
23 Nisan coşkusu başladı

Başkentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu erkenden başladı. 81 ilden gelen projeler 'da sergilendi, minikler gösteri düzenledi. Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Altındağ Belediyesi Anaokulu tarafından başlatılan 'Atamızdan armağan şehrimizde bayram' isimli proje Ankara Nata Vega Alışveriş Merkezi"nde sergilendi. 81 ilden öğrenci ve öğretmen tarafından el emeği ile hazırlanan tablo ve maketler görücüye çıktı. Açılışta gelecek yıl bu projenin daha geniş kapsamlı halini hayata geçirmelerini temenni eden Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Zülkarneyn Avcı, "Emeği geçen tüm hoca ve öğrencilerimizin ellerine sağlık 23 Nisan coşkusu bugünden itibaren Ankara'da yaşandı. Önümüzdeki yıllarda sizlerden daha büyük projeler bekliyoruz ve sonuna kadar destekçiniziz" dedi. Sergi 24 Nisan a kadar açık kalacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
23 Nisan coşkusu başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN