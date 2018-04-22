23 Nisan coşkusu başladı

Başkentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu erkenden başladı. 81 ilden gelen projeler Ankara'da sergilendi, minikler gösteri düzenledi. Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Altındağ Belediyesi Anaokulu tarafından başlatılan 'Atamızdan armağan şehrimizde bayram' isimli proje Ankara Nata Vega Alışveriş Merkezi"nde sergilendi. 81 ilden öğrenci ve öğretmen tarafından el emeği ile hazırlanan tablo ve maketler görücüye çıktı. Açılışta gelecek yıl bu projenin daha geniş kapsamlı halini hayata geçirmelerini temenni eden Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Zülkarneyn Avcı, "Emeği geçen tüm hoca ve öğrencilerimizin ellerine sağlık 23 Nisan coşkusu bugünden itibaren Ankara'da yaşandı. Önümüzdeki yıllarda sizlerden daha büyük projeler bekliyoruz ve sonuna kadar destekçiniziz" dedi. Sergi 24 Nisan a kadar açık kalacak.

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