5 bin kişilik vefa korosu

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Ankara Gelişim Korosu, Ankara Çok Sesli Derneği Korosu, Başkent Oda Orkestrası, Agora Gençlik Senfoni Orkestrası, Mavi Çizgi Sanat Evi ve Gönüllü Çocuk Korosu'nun da eşlik ettiği konserde başkentlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yaklaşık 5 bin başkentlinin katıldığı konseri izleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı sanatçılara çiçek vererek tebrik etti. Şef Kemal Günüç yönetimdeki Kent Orkestrası'nın profesyonel müzisyenleri eşliğinde, Barış Manço ve Cem Karaca şarkılarını, Turgay Bengü ve Yusuf Uğurer seslendirdi. "Gülpembe", "Dönence", "Kara Sevda", "Tamirci Çırağı" gibi unutulmaz şarkıları hep birlikte söyleyen Başkentliler adeta geçmişe yolculuk yaptı. Barış Manço'ya müzik yaşamında yıllarca eşlik eden Kurtalan Ekspres'in bas gitaristi Ahmet Güvenç'in de misafir sanatçı olarak katıldığı konserin senfonik rock düzenlemelerini ünlü besteci ve aranjör Utar Artun yaptı.

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