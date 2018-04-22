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Bilekleri bükülmedi

Giriş Tarihi: 22.4.2018
Bilekleri bükülmedi

Kızılcahamam Anadolu Lisesi, iki gün süren Liseler Arası Bilek Güreşi yarışmalarından 13 madalya ile döndü. Okul Müdürü Ahmet Bakır, bu yıl farklı spor dallarında Kızılcahamam'ı ilk defa temsil etmenin gururunu yaşadıklarını, ata sporu güreşin dışında, kros, kick boks, gülle atma, sırıkla atlama, dart, bocce ve son olarak bilek güreşinde önemli başarılar elde ettiklerini, sporda elde ettikleri bu başarının önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında da devam etmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

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Bilekleri bükülmedi
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