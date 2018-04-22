CSO’dan 23 Nisan’a özel konser

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde bin 500 çocuğun sahne alacağı görkemli ve renkli bir konserle kutladı. CSO, Ankara Spor Salonu'nda bu akşam düzenlenecek konserde Ankara'daki 24 okul ile Ağrı Bilim ve Sanat Merkezinden gelen bin 500 çocuğun katıldığı büyük bir koroya eşlik etti. Konser hazırlığının 9 aylık bir çalışmanın ve emeğin ürünü olduğunu vurgulayan Deliorman, Ankara'dan 24 okul ve Ağrı Bilim ve Sanat Merkezinin etkinliğe katıldığını dile getirdi.

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