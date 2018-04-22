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Gölbaşı’ndan ’e yardım tır’ı gönderildi

Giriş Tarihi: 22.4.2018
Gölbaşı’ndan Afrin’e yardım tır’ı gönderildi

Gölbaşı Belediyesi tarafından güvenlik güçlerine ve halkına ulaştırılmak üzere bir TIR dolusu gıda, giyim ve insani yardım malzemesi Gölbaşı'ndan yola çıktı. Afrin'de görev yapan güvenlik güçleri ve Afrin halkına ulaştırılmak üzere Hatay'a gönderilen yardım TIR'ı Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ve İlçe Başkanı Selim Akceylan tarafından uğurlandı. Hatay'a ulaşan insani yardım TIR'ı Başkan Yardımcısı Ferit Yılmaz ve Gölbaşı Belediye Meclis üyelerinden oluşan bir heyet tarafından karşılandı.

"TUZUMUZ OLSUN"
Yardım TIR'ı hakkında değerlendirmelerde bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Kardeşlik Köprüsü Yardım Tır'ı" olarak adlandırdığımız ve içerisinde bir TIR dolusu gıda, giyim ve insani yardım malzemesi olan yardım TIR'ını Gölbaşımız'dan uğurladık. İnşallah gönderdiğimiz yardım malzemeleri Afrin'de destan yazan güvenlik güçlerimize ve Afrin halkına ulaşacak. Gönderilen TIR'ın güvenlik güçlerimize ve bölge halkına hem moral olmasını hem de ihtiyaçlarını bir nebze olsa da gidereceğini düşünüyoruz. Çorbada tuzumuz olsun istiyoruz" şeklinde konuştu.

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Gölbaşı’ndan Afrin’e yardım tır’ı gönderildi
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