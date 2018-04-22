Keçiörenli minikler meslekleri tanıdı

Keçiören Belediyesi'ne bağlı hizmet veren Neşeli Minikler Kreşi'ndeki minikler, meslekler oyun atölyesini ziyaret ederek hem mesleklerle ilgili bilgi alıp hem de şimdiden gelecekteki mesleklerini seçmeye çalıştılar. Çocukların ilgi alanlarını keşfetmeleri , geleceklerine ışık olacak ve bununla birlikte hayallerini kurdukları meslekleri yakından tanıyarak birbirinden farklı ortamlara uyum sağlayıp özgüven ve ifade yeteneği kazanmasını sağlamak amacıyla düzenlenen aktivite ile Kuşcağız Mahallesinde bulunan Kidsanka Meslekler Oyun Atölyesi'ni ziyaret eden minikler, meslekleri yakından tanıdılar.

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