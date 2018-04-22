Maskeli gaspçılar yakalandı

Ankara'da yaptıkları yağma ve hırsızlık olaylarını polisten gizlemek için çalıntı plakalı araçlarla ve maske kullanarak yapan iki zanlı kıskıvrak yakalandı. Madde bağımlısı oldukları öğrenilen zanlıların Ankara'da çeşitli zamanlarda kasten adam yaralama ile yağmalama yaptıkları ortaya çıktı. Hırsızlık ve yağma gibi suçlardan onlarca suç kaydı bulunan ikilinin yakalanması için fiziki ve teknik takip yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri Murat Ç., ve suç ortağı Semih K.'yı gözaltına aldı. Zanlıların silahlı yağma sonucu çaldıkları ürünleri İvedik Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir hurdacıya sattıkları tespit edildi. Kasten adam yaralama olayını gerçekleştirdikleri olay mahallinde ele geçirilen pompalı tüfeğe ait kartuşlarla zanların evinde bulunan pompalı tüfek uyuştu. 4 farklı olayı birlikte yaptıkları ortaya çıkan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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