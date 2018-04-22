TEBİF firmaları bir araya getirdi

Türkiye İnşaat Teknolojileri Endüstriyel Yapı Fuarı (TEBİF), Congresium Ankara Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlendi. Artı 2 Fuarcılık Genel Müdürü ve fuarın koordinatörü Emel Yüksel, SABAH Ankara'ya konuştu. 10 yıldır fuar sektöründe çalıştığını söyleyen Yüksel, fuarın amacının kamu ile özel sektörü bir araya getirmek olduğunu ifade ederek, "Fuarımızın amacı 4 gün boyunca üretici firmalarımızla kurumlarımızın onay makamındaki mühendisleri bir araya getirmek. Birçok firmamızın yeni ürünlerini, yeni teknolojilerini sergileyeceği bir fuar oldu" dedi.

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