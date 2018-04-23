8 karşılaşmada 1 mağlubiyet

BUGÜN NELER OLDU

oynananbaşkent derbisindedeplasmandayenenOsmanlıspor, rahat birnefes aldı. Mor-sarılı ekip,hafta mücadelesindebaşkentin diğer temsilcisikarşısındakümede kalma yolundakritik bir galibiyete imzaattı. Tecrübeli teknik direktöryönetimindeki, sonmaçındasadece bir mağlubiyet aldı.yenilen başkent ekibi, diğerkarşılaşmalarınberaberlik,de galibiyetleayrıldı. Sonhaftadapuan toplayarak kümede kalmayolunda önemli bir adım atan, gelecek hafta şampiyonlukmücadelesi verenkonukedecek. Osmanlıspor bu maçınhazırlıklarına bugün başlayacak.