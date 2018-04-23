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8 karşılaşmada 1 mağlubiyet

Giriş Tarihi: 23.4.2018
8 karşılaşmada 1 mağlubiyet
Spor Toto Süper Lig'de oynanan başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-0 yenen Osmanlıspor, rahat bir nefes aldı. Mor-sarılı ekip, 30. hafta mücadelesinde başkentin diğer temsilcisi Gençlerbirliği karşısında kümede kalma yolunda kritik bir galibiyete imza attı. Tecrübeli teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki Osmanlıspor, son 8 maçında sadece bir mağlubiyet aldı. Fenerbahçe'ye İstanbul'da 2-0 yenilen başkent ekibi, diğer karşılaşmaların 4'ünden beraberlik, 3'ünden de galibiyetle ayrıldı. Son 8 haftada 13 puan toplayarak kümede kalma yolunda önemli bir adım atan Osmanlıspor, gelecek hafta şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarına bugün başlayacak.
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8 karşılaşmada 1 mağlubiyet
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