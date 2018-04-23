8 karşılaşmada 1 mağlubiyet

Spor Toto Süper Lig'de
oynanan
başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni
deplasmanda 3-0
yenen
Osmanlıspor, rahat bir
nefes aldı. Mor-sarılı ekip, 30.
hafta mücadelesinde
başkentin diğer temsilcisi Gençlerbirliği
karşısında
kümede kalma yolunda
kritik bir galibiyete imza
attı. Tecrübeli teknik direktör İrfan Buz
yönetimindeki Osmanlıspor
, son 8
maçında
sadece bir mağlubiyet aldı. Fenerbahçe'ye İstanbul'da 2-0
yenilen başkent ekibi, diğer
karşılaşmaların 4'ünden
beraberlik, 3'ünden
de galibiyetle
ayrıldı. Son 8
haftada 13
puan toplayarak kümede kalma
yolunda önemli bir adım atan Osmanlıspor
, gelecek hafta şampiyonluk
mücadelesi veren Medipol Başakşehir'i
konuk
edecek. Osmanlıspor bu maçın
hazırlıklarına bugün başlayacak.