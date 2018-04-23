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Necatibey’deki okulda yangın paniği yaşandı

’da 10 katlı binada bulunan özel okulda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Necatibey’deki okulda yangın paniği yaşandı
Çankaya'daki Namık Kemal Mahallesi Necatibey Caddesi üzerinde bulunan 10 katlı bir binadaki özel okulun giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, hızla üst katlara sirayet etti. Okulun pencerelerinden yükselen dumanları gören çevre esnafı, hemen itfaiyeyi aradı. Kısa sürede yangın mahalline ulaşan itfaiye ekipleri hızla alevlere müdahale etti. Vinç yardımıyla üst katlardaki alevlere de ulaşan itfaiye erleri, yangını kontrol altına aldı. Olay esnasında 112 Acil Servis ekipleri her ihtimale karşı cadde üzerinde hazır bekledi. Binanın boş olması sayesinde can kaybı ve yaralanma olmazken, binada maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Necatibey’deki okulda yangın paniği yaşandı
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