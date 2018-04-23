Teleferikte bakım tamam

Ankara
Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türkiye'nin ilk ve tek toplu taşıma aracı olarak hizmet veren Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında yoğun bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Teleferik hattının işletim süresi olan 22 bin 500 saati doldurması nedeniyle gerçekleştirilen ağır bakım ve onarım çalışmaları, yurt dışından gelen uzman ekip tarafından gerçekleştirildi. 3 İSTASYONDA BAKIM
Her gün 20 binin üzerinde başkentlinin toplu taşıma amaçlı olarak kullandığı Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında, 5 Mart ile 5 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarının ardından seferler yeniden başladı. Batıkent Metrosu ile entegre olarak hizmet veren toplam 4 istasyon ve 3 bin 257 metre uzunluğundaki Yenimahalle-Şentepe hattındaki bakım ve onarım çalışmaları ilk 3 istasyonda yapıldı.