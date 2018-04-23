23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın heyecanı tüm yurdu sararken, farklı bölgelerde yetenekleriyle ön plana çıkan çocuklar, spor, sanat ve bilimdeki başarılarıyla Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyuruyor. Kemandan gitara, yüzmeden boksa kadar çok sayıda alandaki başarılarıyla çeşitli platformlarda Türk bayrağını dalgalandıran çocuklar, kendilerine adanan 23 Nisan'ı kutlamanın mutluluğunu yaşıyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "bayram" hediye ettiği çocuklar ülkelerinin geleceği için çıktıkları yolda bugün birçok alanda kazandıkları kupa, madalya ve başarılı çalışmalarıyla Türkiye'nin gururu oluyor. BEYAZ CAMIN SÜPERİ
"Türkiye'nin Süper Çocukları", sinema ve dizi sektöründe de boy gösteriyor, yurt içi ve yurt dışındaki izleyicilerin gönüllerinde taht kuruyor. O çocuklardan biri olan Ankara
'da 2005 yılında dünyaya gelen Emir Berke Zincidi. Dizi oyuncusu Zincidi, evlere konuk oluyor, küçük yaşına rağmen başarılarıyla ödüller alıyor. KEMANDA DÜNYA BİRİNCİSİ
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Adnan Saygun Müzik ve Bale İlkokulu 3. Sınıf Öğrencisi 9 yaşındaki Defne Güngör, Prag'da düzenlenen Uluslararası Keman Yarışması "The Josef Micka Competition"da kendi yaş kategorisinde dünya birincisi oldu.