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2018’in ilk sergisi Lalahan’da açıldı

Giriş Tarihi: 24.4.2018
2018’in ilk sergisi Lalahan’da açıldı
2017-2018 eğitim öğretim yılını yüzlerce kursiyerle tamamlayan aile merkezleri kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserleri görücüye çıkmaya başladı. Yılsonu sergisi için kapılarını ilk açan aile merkezi ise oldu. 450 kursiyerin çeşitli kurslarda yaptığı ve birbirinden iddialı ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisi göz kamaştırdı. Açılışa eşi Zeliha Akgül ile katılan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Burada farklı kültürlerle etkileşimde bulundukları için hayata bakış açıları değişiyor. Sosyalleşip birbirleriyle paylaşımda bulunuyorlar" dedi.
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2018’in ilk sergisi Lalahan’da açıldı
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