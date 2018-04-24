2018’in ilk sergisi Lalahan’da açıldı

2017-2018 eğitim öğretim yılını yüzlerce kursiyerle tamamlayan Mamak Belediyesi
aile merkezleri kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserleri görücüye çıkmaya başladı. Yılsonu sergisi için kapılarını ilk açan aile merkezi ise Lalahan Aile Merkezi
oldu. 450 kursiyerin çeşitli kurslarda yaptığı ve birbirinden iddialı ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisi göz kamaştırdı. Açılışa eşi Zeliha Akgül ile katılan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Burada farklı kültürlerle etkileşimde bulundukları için hayata bakış açıları değişiyor. Sosyalleşip birbirleriyle paylaşımda bulunuyorlar" dedi.